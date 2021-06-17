Hidrojenle Çalışan, Büyüleyici Bir Land Rover Defender Geliyor

Yeni Land Rover Defender, bugün satın alabileceğiniz en havalı SUV'lardan biri. Muazzam bir arazi kabiliyetine ve hoş bir şekilde retro ama aynı zamanda modern bir tasarıma sahip olan bu sağlam araç, off-road meraklılarının gözdesi. Jaguar Land Rover, geçtiğimiz gün Defender'ın zaten etkileyici olan referanslarını daha da parlatarak, hidrojen yakıt hücreli motor kullanacak bir prototip model geliştirdiğini duyurdu.
Bu alternatif yakıtlı motor kullanan Defender, dünyanın da en iyisi olabilir. Zira bu durumda SUV temelde hiç egzoz emisyonu yaymayacak ve muhtemelen elektrikli bir arabanınkine benzer güçlü bir performans sunacak. Dahası, yakıt ikmali sadece sadece birkaç dakika içinde gerçekleşiyor, bir elektrik prizine bağlı saatlerce beklemesi gerekmiyor. Şu anda yaygın olarak kullanılmıyor olsalar da, hidrojen yakıt hücrelerinin gerçekten büyük faydaları bulunuyor.
Alınan bilgiye göre, hidrojen yakıtı kullanan motorlu bu yeni Defender üzerinde şu anda aktif olarak çalışılıyor. İngiltere'de testlerin 2021 sonunda başlayacağı düşünülüyor. Hidrojen yakıt hücreli bir Defender'ın ne zaman satışa çıkacağına dair bir haber yok, ancak sessiz, temiz ve yüksek performans gösteren sağlam bir off-road fikri, heyecan verici.
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