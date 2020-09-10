Windows 7'nin "Hayaleti" Her Yerde Karşımıza Çıkmaya Devam Ediyor

Microsoft, her ne kadar Windows 7'yi öldürmek için var gücüyle çalışsa da, Windows 7 her köşede karşımıza çıkmaya devam ediyor. İşte bunun son örneği.

  • Levent Öztürk
Windows 7'nin "Hayaleti" Her Yerde

Geçmişten asla kaçılamayacağı rahatlıkla söylenebilir. Microsoft'un da bu cümlenin doğruluğunu kanıtlayan firmalardan biri olduğu pek çok örnekte görülebiliyor. Bu en son örnek de, Yorkshire kasabası Selby'de çöktüğü söylenen bir elektronik reklam panosundan geliyor.

Selby tren istasyonu duvarında yer alan Armagard dijital panosu, CTRL+ALT+DEL ile otutum açılmasını isteyen bir giriş ekranında takılmış halde duruyor. Üstelik bu durumun birkaç haftadır devam ettiği söyleniyor. Doğal olarak, bu "zavallı panoyu" görenlerin, durumu düzeltmeleri için takılı bir klavye ne yazık ki bulunmuyor.

Panonun temelini Windows 7 oluşturuyor. Microsoft'un bike desteğini kestiği bir işletim sistemi olan Windows 7, aynı Windows XP gibi, bir türlü "ölmüyor."

Panonun durumunu fark ederek The Register'a bildiren kişi, istasyondaki birkaç ekranın daha aynı akıbete sahip olduğunu belirtiyor. Muhtemelen uzaktan bir yeniden başlatma komutu girilmesi gerekiyor ama görünüşe göre, bunu yapacak kişi haftalardır ortada yok.

Panonun yanında duran kağıt posterler ise, bazen daha düşük teknolojili çözümlerin daha uygun olabileceğinin önemli bir hatırlatması olarak öne çıkıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Taş Gibi Bilgisayar: Excalibur G780!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Huawei ile Samsung arasında neler oluyor?
Zula Mobile'da Oyun Keyfini Katlayacak Önemli Güncelleme!
Apple, Kendi Arama Motorunu ve VPN'ini Hazırlıyor Olabilir
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan çift kayboldu!
Dünya tarihinin en büyük gizemiydi! Stonehenge'in neden yapıldığı çözüldü!

 

 