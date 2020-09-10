Windows 7'nin "Hayaleti" Her Yerde Karşımıza Çıkmaya Devam Ediyor

Geçmişten asla kaçılamayacağı rahatlıkla söylenebilir. Microsoft'un da bu cümlenin doğruluğunu kanıtlayan firmalardan biri olduğu pek çok örnekte görülebiliyor. Bu en son örnek de, Yorkshire kasabası Selby'de çöktüğü söylenen bir elektronik reklam panosundan geliyor.
Selby tren istasyonu duvarında yer alan Armagard dijital panosu, CTRL+ALT+DEL ile otutum açılmasını isteyen bir giriş ekranında takılmış halde duruyor. Üstelik bu durumun birkaç haftadır devam ettiği söyleniyor. Doğal olarak, bu "zavallı panoyu" görenlerin, durumu düzeltmeleri için takılı bir klavye ne yazık ki bulunmuyor.
Panonun temelini Windows 7 oluşturuyor. Microsoft'un bike desteğini kestiği bir işletim sistemi olan Windows 7, aynı Windows XP gibi, bir türlü "ölmüyor."
Panonun durumunu fark ederek The Register'a bildiren kişi, istasyondaki birkaç ekranın daha aynı akıbete sahip olduğunu belirtiyor. Muhtemelen uzaktan bir yeniden başlatma komutu girilmesi gerekiyor ama görünüşe göre, bunu yapacak kişi haftalardır ortada yok.
Panonun yanında duran kağıt posterler ise, bazen daha düşük teknolojili çözümlerin daha uygun olabileceğinin önemli bir hatırlatması olarak öne çıkıyor.
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