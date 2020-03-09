Windows 7 Kullanıcıları, Oldukları Yerde Kaldılar

Windows 7 kullanıcıları, bir istatistik firmasının verilerine göre eski işletim sistemini terk etmemekte kararlılar.
NetMarketShare, Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında Windows 7 kullanım oranında yüzde 29,57'den yüzde 25,56'ya büyük bir düşüş olduğunu söylemişti. Bunun nedeni, eski işletim sisteminin destek süresinin ocakta bitmesiydi ve aslında Windows 10'a daha büyük çaplı bir geçiş bekleniyordu. Şubat ayının verileri ise durumun pek değişmediğini, Windows 7 kullanım oranının sadece 0,36 puanlık bir düşüşle yüzde 25,2'ye gerilediğini gösterdi.
Windows 10'un kullanım oranındaki 0,31 puanlık küçük çaplı artış da bu durumu destekliyor. Buradan Windows 7 kullanıcılarının ilk başta az da olsa Windows 10'a geçmek için acele ettiklerini, ancak sonrasında oldukları yere yerleştiklerini anlayabiliriz. Yani Windows 7 kullanıcıları, desteklenmeyen bir işletim sistemini kullanmanın tehlikelerini umursamıyorlar veya Windows 10'a geçmek için yeni bir donanım satın almaları gerekebildiğinden, hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorlar.
Yine de tüm bunların sadece bir aylık veriye dayandığını ve bu verilerin de tek bir şirketten geldiğini unutmamakta fayda var. Kullanım oranlarının zaman içinde nasıl bir çizgiyi izleyeceği henüz çok net olmayabilir ancak ilk işaretler, kullanıcıları Windows 7'den Windows 10'a taşımanın zor olabileceğini gösteriyor. Böyle bir durum, destek süresinin bitmesinden sonra uzun süre kullanılan Windows XP'de yaşanmıştı.
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