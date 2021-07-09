Windows 7'den Windows 11'e Geçiş Nasıl Olacak?

Microsoft geçen ay Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme olarak sunulacak olan Windows 11'i resmi olarak duyurdu. Lansmanla birlikte Microsoft, Güvenli Önyükleme ve TPM'yi içeren Windows 11 sistem gereksinimlerini de artırdığını açıkladı.
Microsoft Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme yolu sağlıyor olsa da, Windows 7 ve 8.1 kullanıcıları için durum biraz karışık görünüyor. Neyse ki, üreticiler ve satıcılar TPM'nin nasıl etkinleştirileceğine ilişkin uyumluluk listeleri ve kılavuzlar yayınlayarak bilgi boşluğunu doldurmak için devreye girmiş görünüyor. Örneğin Lenovo, Windows 7 kullanıcıları için yükseltme yolu da dahil olmak üzere temel soruları kapsayan Bir Windows 11 ile ilgili sık sorulan sorular sayfası hazırladı.
Şirkete göre, uygun donanıma sahip Windows 7 kullanıcıları Windows 11'e yükseltebilir, ancak bunun için temiz bir kurulum yapmak zorunda kalacaklar. Bu, güncellemeyi Windows Update'ten indirerek doğrudan Windows 11'e atlamanın bir yolu olmadığı anlamına geliyor.
Şu anda satın alınabilecek çoğu cihaz Windows 11'e yükseltilebilir olacak. Windows 11'e geçmek için Windows 10 cihazlarını yükseltme, temiz yükleme veya üzerine kurma şeklinde yapılabilecek. Donanım gereksinimlerini karşılayan Windows 7 cihazları için ise, temiz yükleme yapmanız gerekecek. Bu da mevcut verilerinizin silineceği anlamına geliyor.
Microsoft, Windows 11'i Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz bir yükseltme olarak sunarken, yeni güncelleme ayrıca Windows 7, 8, 8, 1 ve Windows 10'dan lisans anahtarlarını da destekleyecek. Dolayısıyla, uyumlu donanıma sahip bir Windows 7 bilgisayarınız varsa ve güncellemeyi planlıyorsanız, Windows 7 lisans anahtarınızı el altında tutmalısınız. Alternatif olarak, Microsoft, Windows 7'den Windows 10'a yükseltme yolunun arka kapısını hala kapatmadı, bu nedenle potansiyel olarak Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltebilir ve daha sonra Windows 11'e geçebilirsiniz. Bu durumda temiz kurulum yapmanız gerekmeyecek.
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