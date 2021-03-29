Windows 95'te, 25 Yıldır Gizli Kalmayı Başaran Bir Sürpriz Yumurta Bulundu

Windows 95'in yayınlanmasının üzerinden 25 yıl geçti. Bu 25 yılda pek çok yeni Windows sürümü yayınlandı, Windows 7 dahil pek çoğunun destek süresi çoktan sona erdi. Ama görünüşe göre Windows 95 içerisinde halen keşfedilmeyi bekleyen küçük sürprizler var.
Bir Windows hacker'ı ve geliştirici olan Albacore, Twitter üzerinde yayınladığı bir tweet ile Windows 95'in piyasaya sürülmesinden 25 yıl sonra, Windows 95 Internet Mail uygulamasında daha önce hiç fark edilmemiş bir sürpriz yumurta bulduğunu açıkladı. Sürpriz yumurtanın ortaya çıkması için önce Windows 95'in Internat Mail yazılımını açmak gerekiyor. Hemen ardından Yardım ve Hakkında seçenekleri seçilmeli. Hakkında penceresi açıldığında comctl32.dll satırına tıklanıyor ve bu satır seçiliyor. Son olarak klavyeden MORTIMER yazıldığında, küçük bir pencere daha açılıyor ve bu pencerede, Internet Mail'in geliştiricilerinin listesi ortaya çıkıyor.
Albacore, tweet'inde sürpriz yumurtaları bulmak için hiçbir zaman geç olmadığını söylüyor.
It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg— Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021
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