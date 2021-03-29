Windows 95'te, 25 Yıldır Gizli Kalmayı Başaran Bir Sürpriz Yumurta Bulundu

Windows 95 25 yıl önce yayınlandı ama görünüşe göre halen keşfedilmeyi bekleyen bazı sürprizleri var. 25 yıl sonunda ortaya çıkartılan bu yeni sürpriz yumurta da onlardan biri...