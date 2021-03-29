"Vampir Cihazları" Kapatın; Elektrik Faturanız Daha Düşük Gelsin

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma, elektrik faturasının beşte birinin uyku modunda (stand-by) bırakılan cihazlardan kaynaklandığını gösteriyor. Yıllık elektrik harcamasına en faza katkıda bulunan cihazlar uydu kutuları, yönlendiriciler, TV'ler, mikrodalga fırınlar ve oyun konsolları. Buna ek olarak bilgisayar, bulaşık makinesi, yazıcı ve telefon şarj cihazlarının da, kullanımda olmasalar bile (örneğin yıkama işlemi bittiğinde kapatılmayan bulaşık makineleri veya şarj için bağlı olmasa da fişte bırakılan şarj cihazları gibi) boşu boşuna para harcadığı görülüyor. Araştırma raporunda bu cihazlara "vampir cihazlar" adı veriliyor.
Bu cihazlar, uyku modundayken bile az da olsa elektrik çekmeye devam ediyorlar. Bu yüzde uzmanlar bu tür cihazların uyutulmasını değil, tamamen kapatılmasını, hatta fişten çekilmelerini öneriyor.
Yapılan anketler, özellikle genç neslin bu araçları çalışır durumda bırakmayı tercih ettiğini gösteriyor. Verilen cevaplar ise genellikle harcadıkları paranın kapatıp açma, fişi takıp çıkartma zahmetine değmeyeceği şeklinde karşımıza çıkıyor.
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