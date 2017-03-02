Windows 98'i Bugün Kullansaydık Nasıl Olurdu?
Bugünkü işlerimizi Windows 98 üzerinde halletmeye çalışsaydık, ne kadar başarılı olurduk? İşte cevabı!
Bazen elimizdeki teknolojilerin ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlamak için eski cihazlara tekrar bakmamız gerekir ya, hani bazen yeni oyunların grafiklerinin daha bile iyi gözükmesi için 10 yaşında oyunlara bakarız. Bir YouTube kanalı bunu Windows 98 için yapmaya karar verdi.
OldTech81, 2000'de üretilmiş Windows 98 ile çalışan Compaq Armada E500 ile günlük işlerini yapmaya çalıştı. Bilgisayar 128MB ön bellek, 12GB sabit disk ve 500MHz Pentium III işlemciye sahip olmasına rağmen, ilk çıktığı zaman tam bir canavardı. Dahili optik sürücü, çıkarılabilir pil ve MacBook Pro'nun sahip olduğundan daha fazla porta sahip olan cihaz hala tam olarak işe yaramaz hale gelmiş değil.
Günümüzde Windows 98 kullanmanın rezalet bir tecrübe olacağını düşünüyor olabilirsiniz, ancak OldTech81 bunun o kadar da kötü olmadığını söylüyor. Armada E500, işletim sistemini çalıştırmakta konusunda oldukça başarılı iş çıkarıyor. Ayarları kurcalamak, programlar yüklemek ve yerel içerikleri açmak konusunda modern bilgisayarlardan çok da geri kalmıyor. Bilgisayar günümüz MP3'lerini ve videolarını (düşük çözünürlükte) bile çalıştırabiliyor.
Armada standart USB-A girişine sahip, ayrıca neyseki Windows 98 USB bellekleri de destekliyor. Bu sayede, OldTech81 bilgisayara harici bir fare bağlayabildi. VGA'dan gelen video çıkışı da düzgün çalışıyor.
Windows 98'de çalışmak mümkün, ancak ideal değildi. Neredeyse hiç bir modern yazılım artık Windows 98'i desteklemiyor. Ancak OldTech81 bir kaç kernel ayarlamasıyla OpenOffice ve Mozilla Thunderbird'in XP sürümlerini çalıştırmayı başardı. Thunderbird özellikle kendinin önemli olduğunu kanıtladı, çünkü neredeyse hiç bir modern e-posta sunucusu Windows 98'de açılmıyor.
Windows 98'de çalışan en güncel internet gezgini 16 yaşındaki Internet Explorer 6. Çoğu web sitesi ya hiç açılmıyor, ya da tamamen kullanılmaz bir halde açılıyor. Tek çözüm yine kernel ayarlamaları yaparak, 7 yaşındaki Opera 11'i açmak oldu. Bu sayede çoğu site açılabilir hale geldi. Ancak Facebook gibi büyük siteler bütün belleği yiyerek kilitlenip kalıyorlar.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Windows 98 tamamen işe yaramaz bir halde değil, bazı küçük işlerinizi bu eski işletim sisteminde halledebilirsiniz, ancak internet üzerinden bir işlem yapmaya kalkarsanız yarı yolda kalacağınız garanti.
Ali Ruhi Öztürk
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