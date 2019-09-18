Windows Core'dan Yeni İşaretler
Microsoft'un şimdilik dedikodudan ibaret olan yenilikçi Windows'u Windows Core, gerçekten de geliyor gibi görünüyor!
Microsoft'un bir süredir konuşulan, çift ekranlı cihazlarda çalışabilen işletim sistemi Windows Core, yeni keşiflere bakılacak olursa gerçeğe dönüşmeye biraz daha yaklaştı.
Microsoft'un kendi destek belgelerindeki Windows Core referansları, Windows Latest'in gözünden kaçmadı. İlginç olan, Microsoft'un işletim sistemini bu isimle kullandığını ilk kez görmemiz. Belge 19 Nisan 2019'dan bu yana yayında ancak daha yeni keşfedilmiş bulunuyor.
Windows Core isminin Microsoft tarafından kullanılması, onun bir bakıma doğrulanması anlamına geliyor. Bu yüzden Windows Core ile çalışan ilk cihazları çok zaman geçmeden görebiliriz. Microsoft, 2 Ekim'de bir Surface donanım etkinliği yapacak ve bu etkinlikte Surface Centaurus adlı iki ekranlı cihazı gösterecek. Bu cihazın Windows Core ile çalışması sürpriz olmayacak.
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