Windows Core'dan Yeni İşaretler

Microsoft'un şimdilik dedikodudan ibaret olan yenilikçi Windows'u Windows Core, gerçekten de geliyor gibi görünüyor!

Windows Core'dan Yeni İşaretler

Microsoft'un bir süredir konuşulan, çift ekranlı cihazlarda çalışabilen işletim sistemi Windows Core, yeni keşiflere bakılacak olursa gerçeğe dönüşmeye biraz daha yaklaştı.

Microsoft'un kendi destek belgelerindeki Windows Core referansları, Windows Latest'in gözünden kaçmadı. İlginç olan, Microsoft'un işletim sistemini bu isimle kullandığını ilk kez görmemiz. Belge 19 Nisan 2019'dan bu yana yayında ancak daha yeni keşfedilmiş bulunuyor.

Windows Core isminin Microsoft tarafından kullanılması, onun bir bakıma doğrulanması anlamına geliyor. Bu yüzden Windows Core ile çalışan ilk cihazları çok zaman geçmeden görebiliriz. Microsoft, 2 Ekim'de bir Surface donanım etkinliği yapacak ve bu etkinlikte Surface Centaurus adlı iki ekranlı cihazı gösterecek. Bu cihazın Windows Core ile çalışması sürpriz olmayacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Windows 10 Güncellemesinde Yeni Sorunlar
Akıllı Evler ve IoT Cihazları Nasıl Korunmalı?
Vodafone ve Türkiye İş Bankası'ndan İş Birliği
Nissan, Oyuncu Koltukları Tasarladı!
YouTube, TV Dostu Arayüzünü Kapatıyor

İlginizi çekebilir

 

 