Windows Defender ATP, Windows 7 ve 8.1'e Geliyor
Microsoft'un Windows 10'a özel bir hizmeti, sürpriz biçimde Windows 7 ve 8.1'e taşınıyor!
Windows Defender Gelişmiş Tehdit Savuşturma (ATP) hizmeti, Microsoft tarafından uzun süredir iş dünyasına sunulan bir ayrıcalık. Firma dün yaptığı duyuruyla ATP hizmetini Windows 7 SP1 ve Windows 8.1'e taşıdığını söyledi.
Windows 7'nin temel destek süresi birkaç sene önce, Windows 8.1'in ise bu sene bitmişti, bu yüzden Microsoft'un hamlesi oldukça şaşırtıcı. İki işletim sistemi de sadece onarım güncellemelerinin sunulduğu "uzatılmış destek" kapsamındalar.
Microsoft'a göre ATP, "güvenlik ihlallerini durdurmaya yardımcı olan bir birleşik uç nokta güvenlik platformu". Windows 7 ve Windows 8.1 için sunulan ATP isteğe bağlı olacak ve Microsoft müşterileri, cihazlarına ATP Endpoint Detection & Response (EDR) işlevselliğini bu yaz kazandırabilecekler.
Hizmet üçüncü parti antivirüslerle yan yana çalışabilse de Microsoft, Defender'ı kullanmanızı öneriyor. Böylece bulunan zararlıları ve çözüm önerilerini aynı konsol üzerinde görebiliyorsunuz.
İşlev, önceki işletim sistemlerinde "Windows 10'a taşınan müşteriler için" bu yaz sunulacak. İlkbaharda bir önizleme fırsatı da sunulacağı belirtiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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