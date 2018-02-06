Windows Gezgini, Fluent Design'a Geçerse
Microsoft'un klasik görünümüne dokunmadığı Windows Gezgini eğer Fluent Design'a yükselirse, böyle görünebilir!
Windows gelişmelerini yakından izleyenler, Microsoft'un uygulamalarını bir süredir "modern" görünüme geçirdiğini fark etmiştir. Bu yeni görünümü kullanmayan uygulamalar arasında bulunan Windows Gezgini, birçok yeni özelliğe kavuşsa da klasik Win32 görünümünü koruyor.
Microsoft'un Windows Gezgini'nin görünümünde yakın gelecekte bir değişiklik yapıp yapmayacağını bilmiyoruz ancak bir Reddit kullanıcısı, Fluent Design ile Dosya Gezgini'ni bir araya getirdi.
Yukarıda görebileceğiniz üzere tasarım, Edge web tarayıcısında gördüğümüz tasarıma oldukça benziyor. Kullanıcının en çok gezinti çubuğu ve yan çubuğu yenilemeye odaklandığını görüyoruz. Yan çubuk biraz geniş görünse de, InfernoGems bu çubuğun boyutunun değiştirilebildiğini söylüyor.
Yine de bazı kullanıcılar, tasarımın gerekli bilgi yoğunluğunu sağlamadığını düşünüyor. Zaten birçok kullanıcı, bu yüzden Fluent Design fikrine çok sıcak bakmıyor.
Tasarımcı, bu değişikliklerin dokunmatik ekranlar için muhtemelen daha yerinde olacağını düşünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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