Windows İçin iCloud Microsoft Store'da Yayınlandı
Apple'ın bulut depolama servisini kullanan Microsoft kullanıcılarının beklediği Windows müjdesi sonunda geldi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple ve Microsoft, bazı uyumluluk sorunlarını çözecek bir iCloud Drive deneyimi oluşturmak üzere bir araya geldi. Windows için yeni iCloud uygulaması, Windows 10 kullanıcıları için Microsoft Mağazası'nda indirmeye açıldı. iCloud uygulaması, Microsoft'un OneDrive'ın "On-Demand" özelliği ile aynı teknolojiyi kullanarak kullanıcılara kolaylık sağlayacak. Bu, teknoloji endüstrisindeki en büyük iki rakip arasında oldukça nadir görülebilecek olan bir işbirliği.
Kullanıcılar artık bilgisayarlarından veya akıllı telefonlarından iCloud hesaplarındaki fotoğraflara, videolara, postalara, takvimlere, dosyalara ve diğer bilgilere kolayca erişebilecekler.
Cep telefonu veya tablet kullanımı için bir Apple cihazını tercih etmiş olan her Windows kullanıcısı muhtemelen bu ifade ile aynı fikirde olacaktır: Windows için eski iCloud uygulaması iyi bir deneyim sunmuyordu. Geçtiğimiz sonbahar aylarında iCloud'un yüklü olduğu bilgisayarların en son Windows 10 güncelleştirmesini yüklemeleri bile mümkün olmamıştı. Apple bunun üzerine ancak bir ay sonra bir sonraki Windows 10 sürümü ile uyumlu bir iCloud güncellemesi yayınlarken, PC kullanıcıları hala yavaş senkronizasyon hızları ve diğer sorunlarla karşılaşmaktaydı.
Teknoloji dünyasının en ünlü iki devinin ortak çalışmaya dayanan ürünlerinin birbirlerinin işletim sistemlerinde problemler yaşıyor olması şaşırtıcı değil. Ancak günümüzde haneler daha fazla cihaz kullanmaya başladıkça bir markaya olan sadakat giderek daha da azalıyor. Fakat iCloud örneğinde görülmüş olduğu gibi Apple'ın tamamen yeniden tasarladığı ve Microsoft teknolojisi tarafından desteklenen uygulamalar Apple'ın yalnızca kendi ekosistemine sadık kullanıcıları için değil, tüm kullanıcıları için hayatı kolaylaştırmak istediğini gösteriyor.
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