Windows için umut kalmadı!
Microsoft'un kendi rakamları, firmanın Windows'lu telefon işinin tam anlamıyla öldüğünü gösterdi!
Microsoft'un "Windows Phone işi öldü" şeklinde resmi bir açıklama yapmasını bekliyorsanız, muhtemelen çok şey bekliyorsunuz. Ama firmanın mobil işletim sistemi ve telefon donanımı işi, firmanın kendi verilerine göre tam anlamıyla öldü.
Bir kısım hayran kitlesi ve hatta bazen medya, Windows'lu telefon işinin ölmediği konusunda diretse de, son aylarda gelen raporlar söze gerek bırakmıyor. Şimdi ise Microsoft'un kendi yayınladığı rakamlar ve yaptığı açıklamalar, Windows'lu telefon işinde hayat kalmadığını tekrar gösterdi.
Microsoft'un telefon gelirleri bir önceki çeyrekte 200 milyon dolara düşmüştü. Buna bazı "feature phone"lar dahildi ancak bu bölüm, Kasım'da Foxconn'a satıldı. Şimdi aynı istatistikler, neredeyse sıfırı gösteriyor. Microsoft'un Q3 FY2015'te SEC için yaptığı 10-Q başvurusu, toplam telefon donanımı gelirlerinin 1,397 milyar dolar olduğunu söylüyordu. Bir yıl sonra Q3 FY2016'da gelirler, Microsoft'a göre 662 milyon dolar düşerek 735 milyon dolara geriledi.
Microsoft'un Cuma günü yayınladığı Üçüncü Çeyrek FY2017 raporu ise "telefon işinin 730 milyon dolar düştüğünü" söylüyor. Önceki rakamlarla karşılaştırdığımızda firmanın telefon donanımı işinin 31 Mart 2017'de tamamlanan çeyrekte sadece 5 milyon dolar gelir elde ettiğini anlıyoruz.
Windows'lu telefonlarla ilgili haberleri takip edenler için bunların hiçbiri sürpriz değil. Microsoft'un en son Lumia'ları bir yıldan daha eski ve yenilerinin geleceğine dair bir işaret yok. Çoğu pazarda bu cihazların stokları da tükenmiş durumda. Creators Update'in ise sadece 13 cihaza geldiğini biliyoruz.
Windows 10 Mobile'ın geleceği Microsoft'un Wileyfox, WhartonBrooks gibi ortaklarının elinde bulunuyor. Ancak bu ortakların bile bazıları, platformdan pek umutlu değil. Ortakları tarafından bile geleceği sorgulanan platform için geleceğin parlak göründüğünü söylemek ise pek mümkün değil. Önceki çeyrekte 23,6 milyar dolar gelir elde eden bir firma için 5 milyon dolara düşen bir telefon işi için tek bir şey söylenebilir: Evet, Microsoft'un telefon bölümü gerçekten öldü.
Zeynel A. Öztürk
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Beter ol batsın ms yalancı firma