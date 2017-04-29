Windows için umut kalmadı!

Microsoft'un kendi rakamları, firmanın Windows'lu telefon işinin tam anlamıyla öldüğünü gösterdi!

Windows için umut kalmadı!

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Toplam 1 Yorum

Beter ol batsın ms yalancı firma

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