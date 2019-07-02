Windows Phone 8'e Kötü Haber

Windows Phone 8 ve 8.1'i inatla kullanmaya devam edenler, bugünden sonra yeni bir dertle karşı karşıya kalacak!

Windows Phone 8'e Kötü Haber

Windows Phone 8 veya 8.1'li telefon sahiplerine kötü bir haber var. Microsoft, bugünden itibaren uygulama güncellemelerini Microsoft Store üzerinden dağıtmayı durduruyor. Bu değişiklik, geçen sene ağustosta duyurulmuştu.

Store, mobil işletim sistemlerinin bu sürümlerinde zaten ölüye yakın bir durumdaydı. Güncellemelerin alınmaması ise hiçbir uygulamayı indirmenin mümkün olmaması anlamına geliyor. Windows 10 Mobile kullananlar ise güncellemeleri indirmeye devam edebilecekler. Telefonunuz destekliyorsa, Windows 10 Mobile'a yükseltmek için Store'dan Upgrade Advisor uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirmek ise hala mümkün gibi görünüyor.

Bugün itibariyle Windows 8'de de uygulama güncellemeleri dağıtımı durduruluyor. Windows 8.1 uygulamaları ise Temmuz 2023'e kadar güncellenmeye devam edecekler. Windows 8'den 8.1'e geçmek için yine Windows Store'a ihtiyaç duyacağınızı söyleyelim. Microsoft, uygulamaları indiremeseniz bile Windows 8.1'e Microsoft Store üzerinden güncellemeye izin vereceğini söyledi.

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