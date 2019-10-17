Windows Phone Store 16 Aralık'ta Kapanacak
Windows Phone'un uygulama mağazasının kapanacağı tarih ortaya çıktı!
Destek süresi Temmuz 2017'de sona eren Windows Phone 8.1 artık güncelleme almıyor. Microsoft ise işletim sisteminin farklı parçalarını kapatmaya devam ediyor. Firma şimdi Windows Phone'un uygulama mağazasını 16 Aralık'tan itibaren kapatacağını duyurdu.
Uygulama güncellemeler, bu senenin temmuz ayından beri Store üzerinden dağıtılmıyor, ancak buna rağmen yeni uygulamaları indirebiliyordunuz. Bunlardan bir tanesi, Windows 10 Mobile'a geçmek için gerekli olan Upgrade Advisor idi. Ancak 16 Aralık'tan sonra bu uygulamayı indirmek de mümkün olmayacak. Bu tarihten sonra Windows 10 Mobile'ı indirmek için OTC Update'i kullanmanız ve güncellemeyi kendiniz indirmeniz gerekecek.
Windows 10 Mobile'daki Microsoft Store çalışmaya devam etese de, destek belgeleri işletim sisteminin artık desteklenmediğini açıkça belirtiyor. Sayfada Windows 10 Mobile desteğinin "bazı durumlarda" 2019 sonunda sona ereceğini söylüyor, ancak burada Windows 10 Mobile sürüm 1709'dan bahsediliyor. Bu sürümü sadece kutusundan Windows 10 Mobile ile çıkan telefonlar kullanıyor.
Hala Windows Phone 8.1 kullanıyorsanız, Microsoft size Windows 10 Mobile'a geçmenizi tavsiye ediyor. Tabi bunun için cihazınızın Windows 10 Mobile'ı desteklemesi gerekiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın