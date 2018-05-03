Windows Phone'a Sert Bir Tekme Daha
Twitter, Windows Phone uygulamasını öldüreceğini, hatta öldüreceği tarihi bile açıkladı!
Twitter, yaklaşık bir aydan uzun süredir Microsoft Store'da PWA bulunduruyordu. Progressive Web Apps, Windows 10 April 2018 Update ile birlikte gelen yeni bir özellik. PWA sayesinde web uygulamaları yerel uygulamalar gibi çalışabiliyor. Uygulama dün Windows 10 sürüm 1709 için de yayınlandı ve desteklenmeyen cihazlarda bildirimler ve Live Tile desteği gibi bir çok özelliği bozulmasına sebep oldu.
April 2018 Update'in resmi olarak yayınlanması ardından Microsoft ve Twitter yeni uygulamayı duyurdu. Maalesef bu duyuru ile birlikte bazı kötü haberler de yayınlandı. Eğer cihazınız PWA desteğine sahip değilse, yani Windows 10 sürüm 1709 ile 1803 arasında değilse, Twitter uygulaması 1 Haziran'da çalışmayı durduracak.
Bu da birinci parti Twitter uygulamasının Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, Windows 10 Mobile sürüm 1703 ve daha öncesi, ayrıca Windows 10 masaüstü sürüm 1703 ve öncesi sürümlerinde çalışmayacağı anlamına geliyor. Twitter yaptığı açıklamada eski Twitter uygulamalarının bugünden itibaren indirilemeyeceğini, 1 Haziran'da ise tamamen çalışmayı durduracağını bildirdi.
Desteği kesilen bu eski sürümler zaten uzun süredir güncelleme de almıyordu, bu yüzden Twitter'ın bu açıklaması çok şaşırtmadı. Zaten eski sistemlerde tarayıcı üzerinden Twitter kullanmak daha iyi bir tecrübe sunuyordu.
Ali Ruhi Öztürk
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