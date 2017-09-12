Windows Store Kısıtlaması Kalktı (Gibi)
Microsoft'un Windows Store için uyguladığı bu kısıtlama, bir kez daha değişti!
Microsoft, 2013'teki duyurusunda Windows 8 veya 8.1 uygulamalarını aynı Microsoft hesabı altındaki 81 cihaza yükleyebileceğinizi duyurmuştu. Windows 10 çıkmadan önce firma, bu sayıyı ciddi biçimde düşürdü ve hesap başına 10 cihaz kısıtlaması getirildi.
Şimdi ise Microsoft, bir kez daha değişikliğe gidiyor ve Windows Store cihaz kısıtlamasını 2.000'e çıkartıyor. Windows Central'in haberine göre birçok kullanıcı, Microsoft hesabı altındaki cihaz kısıtlamasının 2.000'e yükseldiğini görmeye başladı. Bu değişiklik ile Microsoft'un kısıtlamayı kaldırdığı da söylenebilir.
Öncesinde bu on cihazlık kısıtlamaya ulaşan bir kullanıcı, yeni cihaz ekleyebilmek için bir veya daha fazla cihazı kaldırmak zorunda kalıyordu. Bu kısıtlamaya Windows Store'a aynı hesaptan ulaşan Xbox, Windows PC'leri ve Windows Phone'ların dahil olduğunu belirtmekte fayda var.
Tüm bunlara rağmen henüz kısıtlamanın gevşetilmesine dair bir resmi açıklama yapılmadı. Microsoft'un değişikliği herkese açmadan önce test ediyor olması muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
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