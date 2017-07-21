Windows Telefonlar Neredeyse Yok Oldu!
Microsoft'un büyük ümitlerle geliştirdiği Windows Phone, aradan geçen süre içerisinde adeta yok oldu!
Yavaş ama sarsıcı bir düşüş yaşayan Windows telefonların başarısızlığı bir enkaz alanını andırmaya başladı. IDC'ye göre Windows telefonlar daha önce hiç düşmedikleri yüzde 0.1 market payına kadar indi.
Açıklama şu şekilde: "Yeni donanım partnerleri, geliştirici desteği ve genel olarak platformdaki heyecanın azalması dolayısıyla Windows Phone satışları ciddi düşüş yaşıyor. IDC, 2017'de Windows Phone'un piyasada %80 azalarak 1.1 milyon üniteye inmesini bekliyor. Microsoft'un Surface tarzı bir telefon geliştirmiyor olması ve yeni dağıtımcılarla platformu ileri itmemesi, Windows Phone'un yakın bir gelecekte toparlanmayacağını gösteriyor."
Microsoft'un bu piyasadaki hareketlerini takip edenler, bu haberi çok şaşırtıcı bulmayacaktır. Marka yavaşça iş gücünü de telefon tasarımı ve üretiminden alıp farklı alanlara kaydırmaya başladı bile. Ancak şirket bu alandaki girişimini tamamen kapamak da istemiyor, çünkü şu an telefon alanına yatırım yapılmasa da, gelecekte tekrar Windows telefonların dönüşünü görebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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