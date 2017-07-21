Windows Telefonlar Neredeyse Yok Oldu!

Microsoft'un büyük ümitlerle geliştirdiği Windows Phone, aradan geçen süre içerisinde adeta yok oldu!

Windows Telefonlar %0.1 Piyasa Payına İndi!

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