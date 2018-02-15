Windows Update için Beklenen Yenilik Nihayet Geldi

Windows Update'e gelen yeni işlev sayesinde artık yarıda kalan Windows güncellemenize devam edebileceksiniz!

  • Ali Ruhi Öztürk
Windows Update için Beklenen Yenilik Nihayet Geldi

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