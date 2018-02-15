Windows Update için Beklenen Yenilik Nihayet Geldi
Windows Update'e gelen yeni işlev sayesinde artık yarıda kalan Windows güncellemenize devam edebileceksiniz!
- Ali Ruhi Öztürk
Windows'un en güncel sürümleri bile, yarıda kesilen güncelleme sürecini devam ettirme özelliğine sahip değil. Büyük zaman kayıpları ve öfkeli müşteriler ile sonuçlanan bu eksiklik nihayet giderilecek. Windows Central'dan Andy Weir'e göre yakında Windows Update'leri duraklatmak ve devam ettirmek yakında mümkün olacak.
Tabii ki bu tüm Windows 10 kullanıcıları için güzel bir haber. Microsoft son zamanlarda güncellemeleri de olabildiğince hızlı ve ufak hale getirmeye çalışıyordu, ama buna rağmen yoğun bir programın içine iri bir Windows Update sıkıştırmak çok zor olabiliyordu. Yakında, herhangi bir sebepten dolayı duraklattığınız Windows güncelleme süreci, sıfırdan başlamak yerine kaldığı yerden devam edebilecek.
Bu haberler Windows Insider yöneticisi Dona Sarkar'dan geldi, ancak özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı henüz belli değil. Ancak böyle önemli bir özelliğin bu kadar geç olsa da nihayet geliyor olması Windows kullanıcılarını mutlu edecektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın