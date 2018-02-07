Windows XP ve 2000 ön-yükleme ekranını değiştirin!

Windows'un eski sürümlerini kullanan eski bir PC'niz varsa, yıllardır gördüğünüz ön-yükleme ekranını değiştirmeye ne dersiniz?

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