Windows XP, Yıllara (ve Microsoft'a) Meydan Okumaya Devam Ediyor!

Yeni veriler, Microsoft'un yıllar önce desteğini kestiği Windows XP işletim sisteminin halen kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor. Statcounter'ın son rakamlarına göre Windows XP, masaüstü bilgisayar pazarının yüzde 75.4'ünü oluşturan Windows kullanıcılarının yüzde 0.59'u tarafından kullanılmaya devam ediyor. Evet, bu rakam her ne kadar fazla gibi görünmese de, 20 yıllık bir işletim sisteminin halen ısrarla kullanılmaya devam edilmesi oldukça şaşırtıcı.
Birçok kişi Windows XP'ye sevgi besliyor ve ikonik arayüzü sebebiyle tercih ediyor olabilir. Öte yandan bu popülaritesini Windows 2000'e göre göre performans iyileştirmelerine de borçlu olan XP, resmi olarak 14 Ninsan 2014'te ömrünü tamamladı. Bu da Microsoft'un 7 yıldan uzun bir süredir önemli teknik ve güvenlik güncellemelerini sağlamadığı anlamına geliyor. Fakat buna karşın Windows XP ısrarla kullanılmaya devam ediyor.
Microsoft gözünden baktığımızda ise, Windows XP Microsoft'a meydan okuyor denilebilir. Zira miladını doldurmuş bir işletim sistemine, Microsoft'un tüm vazgeçirme çabalarına rağmen insanların bağlılık göstermesi şaşırtıcı bir durum. Microsoft insanların artık Windows XP kullanmasını istemiyor; bu işletim sistemini kullanmak artık güvenli değil. Zira 7 yıldan bu yana güvenlik güncellemesi almıyor olmak demek, değişen teknoloji ve bunun ışığında gelişen siber saldırı tekniklerine tamamen açık olduğu anlamına geliyor.
Hangi Windows Ne Kadar Kullanılıyor?
Gelelim Statcounter'ın sunduğu Windows sürümleri kullanım oranlarına... Listenin tepesinde, yüzde 79.84 gibi büyük bir oranla Windows 10 bulunuyor. Onu yüzde 14.77 ile Windows takip ediyor. Sonrasında ise yüzde 3.36 ile Windows 8.1, yüzde 1.16 ile Windows 8, yüzde 0.59 ile Windows XP ve yüzde 0.26 ile Windows Vista geliyor.
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