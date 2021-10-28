Windows XP, Yıllara (ve Microsoft'a) Meydan Okumaya Devam Ediyor!

Microsoft'un yıllar önce desteği kesmesine rağmen, Windows XP'den vazgeçmeyenlerin oranı şaşırtmaya devam ediyor...

  • Ercan Uğurlu
Windows XP, Yıllara Meydan Okumaya Devam Ediyor!

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