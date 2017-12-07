Windows XP'de Hala Çalışan Yazılımlar!
Artık güvenlik güncelleştirmesi almayan Windows XP'yi hala kullanıyorsanız, XP için halen güncel bu yazılımlardan vazgeçmeyin!
Hala Windows XP'yi kullanacak kadar sadık bir XP tutkunu musunuz? Ya da belki de 8 senelik PC'niz, Windows XP'den fazlasına boyun eğiyor. Sebep hangisi olursa olsun, destek süresi biten Windows XP'yi kullanmanız, artık önerilmiyor. Buna rağmen Windows XP'yi kullanacaksanız, mümkün olan en iyi yazılımları kullanmanız şart. Tüm programları gözden geçirip değerlendirmemiz elbette mümkün değil, ancak aşağıda önde gelen uygulama kategorilerini ve bu kategorilerde hangi programları kullanıp, hangilerini kullanamayacağınızı gözden geçirdik.
Web tarayıcıları
Internet Explorer ve Google Chrome artık Windows XP'yi desteklemiyor, dolayısıyla bu tarayıcılardan uzak durmanız gerekli. Firefox'un "genişletilmiş destek sürümü" ise Windows XP'yi Haziran 2018'e kadar destekleyecek. Opera ise eski bir sürümünü Windows XP kullanıcıları için güncellemeye devam ediyor. Farklı bir tarayıcı denemek istiyorsanız, Maxthon'un şu anki sürümünün Windows XP desteklediğini söyleyelim.
İndirin: Firefox, Opera, Maxthon
Ofis yazılımları
Windows XP'de Microsoft Office'in modern sürümlerinden birini kullanmanız mümkün değil - Office 2013 ve 2016 sadece Windows 7 ve sonrasında çalışıyor. Windows XP'de çalışan en son Office sürümü, Office 2010'un 32-bit sürümü. Microsoft, Office 2010'u Ekim 2020'ye kadar destekleyeceğinden güvende kalmak için birkaç seneniz daha var.
Office 2007 ve öncesi Windows XP'yi desteklese de, artık Microsoft tarafından desteklenmiyor. Office 2007'nin desteği Ekim 2017'de sona ermişti. Office 2003 ise artık çok gerilerde kaldı.
Geçerli bir ürün anahtarınız varsa Office 2010'u Microsoft üzerinden indirebilirsiniz. aksi halde yeni bir anahtarı çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz.
Alternatiflere açıksanız, Windows XP'de LibreOffice'i denemenizi tavsiye ediyoruz. LibreOffice, Microsoft Office için gayet iyi ve güçlü bir alternatif; üstelik ücretsiz.
Bağlantılar: LibreOffice, Office Online
Antivirüs
Windows XP ile beraber gelen Microsoft Security Essentials artık desteklenmiyor, bu yüzden üçüncü parti çözümlere bakmanız gerekli. En iyi seçeneklerden biri, Windows XP'yi hala destekleyen Panda Antivirus. Bulut üzerinden çalışan Panda Antivirus, "Panda News" ekranını kapattığınız sürece sizi rahatsız etmiyor. Panda'yı sevmiyorsanız, Avast Free Antivirus'ü de deneyebilirsiniz. Ancak Avast'ın ihtiyaç duymayacağınız gereksiz bir sürü şeyle geldiğini söyleyelim. Bu yüzden Panda'yı kullanmanızı öneriyoruz.
Tamamlayıcı yazılım olarak Malwarebytes'ı da indirmelisiniz. Antivirüsünüzün kaçırabileceği zararlıları yakalayabilen bu program PC'nizi zararlılara karşı tarıyor ve Windows XP üzerinde çalışmayı sürdürüyor.
İndirin: Panda Antivirus, Avast Free Antivirus, Malwarebytes
Yedekleme
Bugünlerde Windows'un yedek işlevleri oldukça güçlendi ancak Windows XP'deki yedek çözümü oldukça sade. Yine de Başlat > Tüm programlar > Donatılar > Sistem araçları > Yedek yolunu izleyerek XP'nin yedek aracını kullanabilirsiniz.
Bizce bir alternatiften faydalanmanız daha yerinde olacaktır. Bu noktada size AOMEI Backupper Standard'ı öneriyoruz. Ücretsiz araç, dosyalarınızı sadece harici disklere yedekleyebiliyor, buluta yedeklemeyi desteklemiyor. Bu sayede XP'deki dosyalarınızı fidye yazılımlarından ve benzer saldırılardan koruyabilirsiniz.
Çok amaçlı EaseUS Todo Backup Free de Windows XP'de düzgün biçimde çalışıyor.
CrashPlan kullanıyorsanız, firma "home" planını yakında sonlandıracağından yukarıdaki gibi alernatiflere veya Backblaze'e (yılda 50 dolar) yönelmeniz gerekiyor.
İndirin: AOMEI Backupper Standard " EaseUS Todo Backup Free " Backblaze
Çeşitli
Diğer önemli kategorilerde Windows XP'de kullanabileceğiniz araçlara da kısaca göz atalım. Medya için VLC Media Player'dan iyisini bulamayacaksınız. Spotify'ın XP desteği sonlansa da Web Player'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Resim düzenlemek için GIMP'ten faydalanabilir, resim görüntülemek için IrfanView'u kullanabilirsiniz.
Dropbox ve Microsoft'un kendi bulut depolama hizmeti OneDrive Windows XP'de çalışmıyor. Google Drive için de aynısı geçerli. En azından bu hizmetleri web tarayıcısı üzerinden kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Dosya sıkıştırmak için PeaZip veya 7-Zip'i, ekran görüntüsü almak için ise ShareX'i kullanabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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