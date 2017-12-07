Windows XP'de Hala Çalışan Yazılımlar!

Artık güvenlik güncelleştirmesi almayan Windows XP'yi hala kullanıyorsanız, XP için halen güncel bu yazılımlardan vazgeçmeyin!

Windows XP'de Hala Çalışan Yazılımlar!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Nokia 9, Yanında Nokia 8'i de Getirebilir!
İşte İlk Deep Learning Özellikli Video Kamera!
CheckDrive ile diskinizdeki hataları inceleyin!
Samsung Galaxy S9'un microSD Girişi Olmayabilir
Yeni Emoji Listesinde Yeni Sürprizler

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir