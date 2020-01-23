Witcher Netflix'in en büyük dizisi olma yolunda...

Akış hizmeti Netflix'in 21 Ocak Salı günü yayınladığı dördüncü çeyrek gelir raporuna göre 76 milyon kişi, Witcher dizisinin ilk sezonunu izledi ve bu da dizinin, hizmetin şu ana kadar yayınladığı en popüler birinci sezonlardan biri olması ve en büyük dizi olma potansiyeline sahip olması anlamına geliyor. Bu sayı, geçtiğimiz on yılın en büyük dizilerinden biri olan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) son bölümünü 19 milyondan fazla kişi izlediği düşünülürse, oldukça etkileyici görünüyor.
Ancak buradaki ayrıntı, bu sayıların Netflix'in yenilenmiş izleme takibi sisteminin iki dakikalık izleme ile – ki Netflix bunu "bilinçli bir seçim" olarak tanımlıyor – eski sistemdeki bir bölümün %70'inin izlenmesini aynı sayması. Bu da Nielsen'in Game of Thrones gibi diziler için kullandığı sistemden muazzam ölçüde farklılık gösteriyor.
Yine de hangi sistem kullanılırsa kullanılsın 76 milyon üyenin, Henry Cavill'in Geralt of Rivia (Rivialı Geralt) olarak başrolünü oynadığı diziyi (iki dakikalığına bile olsa) izlemeyi tercih etmiş olması oldukça etkileyici. Bu sayı, ABD merkezli Hulu'nun sahip olduğu üye sayısından ve Disney Plus'ın iki ay önce sahip olduğu üye sayısının yedi katından daha fazla.
Tabii ki geçtiğimiz ay yayına giren tek yeni dizi Witcher değildi. Netflix, aynı zaman dilimi içerisinde The Crown'ın yeni sezonunun 73 milyon izlemeye ulaştığını ve yönetmen Michael Bay'in yeni filmi, Ryan Reynolds'un başrolünü oynadığı 6 Underground'ın 83 milyon üye tarafından izlendiğini söylüyor. Her ne kadar bu son kısım şüpheli gözükse de, izleyicilerin sadece 2 dakika izlemelerinin yeterli olduğunu unutmamakta fayda var.
Netflix, 2019 yılında 20 milyar dolar gelir elde ettiğini ve şu anda 70 milyona yakın üyeye sahip olduğu ABD dışında, 100 milyon ücretli üyeliği geçtiğini söylüyor.
Netflix, elde edilen bu gelirin yeni içerik formlarına yatırım için kullanılacağını söylüyor ve Black Mirror Bandersnatch'i "etkileşim ve hikaye anlatımı yeteneklerini nasıl büyütebileceği" için bir örnek olarak gösteriyor. Tabii ki daha önce duyurulmuş olan BoJack Horseman Sezon 6, Locke and Key ve Ozark Sezon 3 de yerlerini koruyorlar.
Teknoloji tarafında ise Netflix, Malezya, Endonezya ve Hindistan için sadece-mobil planlarını duyurdu ve önümüzdeki yıl daha fazla ülkenin bu üyelik planına dahil edileceğini söylüyor.
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