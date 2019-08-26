Wolfenstein: Youngblood İncelemesi
19 sene sonra Blazkowicz'in ikiz kızları Nazi'lere kök söktürmek için geri dönüyor!
- Mahmut Karslıoğlu
Wolfenstein'ın gelişmiş grafiklerle yeni nesile aktarılmış olmasından ve serinin devam etmesinden mutlu olmamak mümkün değil. Bir önceki oyun olan The New Colossus'u da büyük bir zevkle oynayıp bitirmiş bir ekip olarak yeni oyunu da heyecanla bekliyorduk. Bethesda, her ne kadar daha önceki oyunda hikaye anlatımının etkisini azaltabileceği kaygısıyla çoklu oyuncu moduna girmeyeceklerini duyurmuş olsa da Wolfenstein: Youngblood ile bu fikrini değiştirmiş gibi duruyor. Öyle ki yeni oyunu tek başınıza oynayacak olsanız bile oyun size çoklu oyun host etmenizi şart koşuyor ve ikinci kişi olarak yanınıza bir YZ karakter atıyor. Aslına bakarsanız daha önce The Way Out oyununda da gördüğümüz gibi iki kişi üzerine kurulu hikayenin başka türlü anlatılması pek de mümkün olmayabilirdi. Bu arada oyunun detaylarına geçmeden önce sadece tek bir Deluxe sürüm alarak bu eşli oyunu bir arkadaşınız ile paylaşarak oynamanızın mümkün olduğunu da hemen belirtelim.
Sarışın Blazkowicz mi, esmer Blazkowicz mi?
Bir önceki oyunu oynamış olanlar Blazkowicz'in eşinin hamile olduğunu hatırlayacaklardır. Yeni oyun Youngblood'da ise yıllar sonra artık büyümüş olan Blazkowicz kardeşler Jess ve Soph ile tanışıyoruz. Oyuna başlarken iki karakterden birini seçmemiz gerekiyor. Seçeceğiniz karaktere göre başlangıçta kullanacağınız silahlar değişiyor. Ancak oyunun devamında sahip olacağınız yetenekler elbette paylaşılıyor. Dolayısıyla seçim sadece kozmetikten ibaret desem yanlış olmaz. Sizinle oynayacak bir arkadaşınız yoksa diğer kardeşin yerine elbette bir YZ karakter atanıyor.
Oyun süresince iki kardeşin aynı zamanda birbirini de kollaması gerekiyor. Bir karakter yaralandığında diğeri onu iyileştirebiliyor. Zamanında yetişemezseniz ise 3 ortak yaşam hakkınızdan birini kaybediyorsunuz ve görev süresi boyunca tümümü kaybettiğinizde o göreve en baştan başlamanız gerekiyor ki bu ağlamanız için yeterli bir sebep olabilir. Daha da kötüsü bölümün en başına döndüğünüz andaki değil öldüğünüz zamanki cephaneniz size sunuluyor. Bu durumda metro ile merkeze dönüp cephanenizi yenileyip bölüme geri dönmek daha iyi olacaktır. Oyunun belki de bir öncekinden en büyük farkı da bu.
Artık istediğiniz zaman kaydetme şansınız yok
Daha önce istediğiniz zaman oyunu kaydedebilmenize rağmen Youngblood'da girdiğiniz görevi bitirip çıkmadan kaydetmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Hatta oyun sürekli online olarak davrandığı için duraklatamıyorsunuz. Menüye döndüğünüz zaman da buna dahil. Dolayısıyla gerçek bir arkadaşınızla oynamak en mantıklısı olacaktır. Oyunun çoğunda yapay zeka iyi bir iş çıkarsa da bazen çok yanlış yerde durarak yaralanıp sizi siperden çıkmaya zorlayabiliyor ya da yaralandığınız zaman sizi kurtarmak yerine savaşmaya devam edip bir hakkınızı kaybetmenize yol açabiliyor.
Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi bölümleri geçmenin birden fazla yolu var. Kimseye yakalanmadan o bölgeden geçmeyi deneyebileceğiniz gibi Rambo gibi ortaya atlamanız da mümkün. Bize sorarsanız özellikle de yetenek ağacında ilerlediyseniz sahip olacağınız güç ile ortalığı yakıp yıkmanın zevkini hiçbir şeye değişmeyiz. Hele ki bire bir karşı karşıya kaldığınızdaki animasyonlar tek tek görmeye değer. Aksiyonun dozajı bir Wolfenstein oyunundan beklentinizi fazlasıyla karşılıyor. Eşli oyun ile elde ettiğiniz ekstra saldırı gücünü ve düşmanı iki taraftan sıkıştırmak gibi stratejik avantajları da eklediğinizde oyundan alacağınız zevk ikiye katlanıyor. Yapay zeka bir karakter bile buna çok gölge düşüremiyor. Tüm silahların vuruş hissiyatları, yarattığı etki ve sesler de aynı derecede mükemmel.
Rakiplere karşı hangi silahı seçeceğiniz önemli
Silahlardan bahsetmişken, normal otomatik ve pompalı silahlara ek olarak özellikle mekanik ve zırhlı dev rakiplerinize karşı kullanacağınız dizel, lazer ve elektrik gücüyle işleyen özel silahları da zamanla envanterinize ekleyip oyun içinde etraftan toplayacağınız paralar ile güçlendirebiliyorsunuz. Bazı kapıları açmanın tek yolu bu silahlardan geçiyor. Ayrıca düşmanlarınıza karşı kullanacağınız silah ve mermi türünü de iyi seçmeniz gerekiyor. Üzerine hedeflediğiniz zaman o rakibi hangi mermi ile alaşağı edebileceğinizi görebiliyorsunuz. Yanlış mermi kullanmak ise gereksiz mermi israfı anlamına geliyor. Bu konulara dikkat ettiğinizde zor bulunan mühimmat dezavantajını azaltabilirsiniz. Görevleri başardığınızda elde ettiğiniz puanları ise karakterinizin 3 farklı yeteneğini güçlendirmek için kullanabiliyorsunuz.
Yoğun aksiyondan haritaların güzelliği arka planda kalmasın
Oyuna yer alan haritaların tasarımına bakacak olursak kesinlikle Arkane stüdyolarının etkisi belli oluyor. Size birden fazla alternatif rota ve keşfetmeniz için gizli bölgeler sunan haritalar, tasarımı kadar görselliği ile de etkileyici olmuş. Machinegames'in hızlı ve göz alıcı dövüş mekanikleri ile birleşince her haritayı gözünüzü kırpmadan geçmeye çalışıyorsunuz. Tabi geçebilirseniz. Wolfenstein: Youngblood, oyun boyunca zorluk seviyesini istediğiniz gibi değiştirmenize imkan tanıyor. Bu neredeyse olmazsa olmaz bir özellik olmuş. Çünkü normal seviyede başladığınız oyunda zaman içinde ilerlemek için tek çareniz seviyeyi düşürmek oluyor. Hatta en son Boss'ta en düşük seviyeye inmekten de bizce hiç gocunmayın :)
Keşke hikaye biraz daha uzun olsaydı!
Oyunun en büyük eksisi bizce sadece 4 bölümden oluşan ana hikayenin kısalığı. Ayrıca ilk başladığınızda görevler karakter seviyenizin bir miktar üstünde kalabiliyor ve iki kişi bile olsanız bu sizi zorluyor. Ancak zamanla hızla o seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Bizce ana görevlerden daha fazla zevk almak için ilk etapta yan görevlere odaklanıp karakterinizi güçlendirmeniz daha iyi olacaktır. Yan görevleri merkezde Abby'den alabilirsiniz. Temizleyip geçtiğiniz bölgelere geri dönmek zorunda kaldığınızda tüm düşmanların da geri dönmesi de diğer bir sıkıcı nokta. Bu durumda hızla aralarından geçip hedefinize odaklanmak en doğrusu olacaktır. Biz böyle yaptık ama tabi ki tercih size kalmış.
Sonuç
Wolfenstein: Youngblood dövüş mekanikleri, kaliteli haritaları, farklı düşmanları, görsel ve işitsel kalitesi ile tam bir Wolfenstein oyunu. Ek olarak ana karargahta 90'lardaki ilk iki oyunu oynayabileceğiniz arcade konsollar da yer alıyor. Eşli oyun ile türe bir yenilik de katılmış. Keşke biraz daha uzun olsaydı dedirtmiyor değil. kesinlikle arkadaşınız ile biraz Nazi öldürüp keyifli saatler geçirebileceğiniz bir oyun olmuş. Oynamadan geçmeyin derim.
75/100
Yapım: Machine Games, Arkane Studios
Dağıtım: Bethesda
Tür: Aksiyon, FPS
Platform: XONE, PS4, PC, Switch
Web: https://bethesda.net/en/game/wolfenstein-youngblood
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