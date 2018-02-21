Women Techmakers Eskişehir Yaklaşıyor!

Teknoloji, bilgisayar bilimleri ve yazılımla ilgilenen kadınların konuşacağı, herkesin izleyebildiği önemli etkinlik, başlamak üzere!

Women Techmakers Eskişehir Yaklaşıyor!

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