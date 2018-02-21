Women Techmakers Eskişehir Yaklaşıyor!
Teknoloji, bilgisayar bilimleri ve yazılımla ilgilenen kadınların konuşacağı, herkesin izleyebildiği önemli etkinlik, başlamak üzere!
Her yıl Dünya Kadınlar Günü'ne yakın tarihlerde WTM ekipleri tarafından büyük bir etkinlik düzenleniyor. Dünya kadınlar gününü kutlarken teknoloji bilişim ve mühendislik alanında kadınları destekliyor ve ilham veriyoruz. Teknoloji, bilgisayar bilimleri ve yazılımla ilgilenen kadınların bu kapsamda sektördeki etkinliklerini artırmak ve motive amaçlı birçok ülkede gerçekleştirilen 'Women Techmakers' etkinliklerinden bir tanesi, 24 Mart Cumartesi? günü Eskişehir'de gerçekleştirilecek.
Kadınların sektördeki başarısını vurgulamak ve konferanslardaki kadın sayısını ve görünürlüğü arttırmak amacıyla konuşmacıların tamamı kadınlardan oluşuyor fakat etkinlik kadın ve erkek? herkese açık! Etkinliğin amaçları arasında teknoloji ile ilgili kadınların birbirleriyle iletişim - etkileşim içerisinde olması ve birbirlerini motive amaçlı bir araya gelmesi, kadınların bu sektördeki sorunlarını ve deneyimlerini paylaşması ve teknolojideki son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak yer alıyor.
Konferanslar, mobil teknolojiler, web teknolojileri, back-end ve front-end teknolojileri, liderlik, oyun girişimciliği, UI/UX ve sanal gerçeklik ile ilgili birçok önemli içeriğe sahip.
kinlik süresinde alanında deneyimli kişiler tarafından verilecek olan sunumlar ve eğitimlerin yanı sıra, güncel teknolojik araçlara meraklı olanlar için stand alanları da bulunacak. 24 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlik 6 paralel oturum? ve 10+? konuşmacıdan oluşacak ve 400+ katılımcının? katılımı planlanıyor.
Yapmanız gereken tek şey Meetup üzerinden ücretsiz kayıt ?olmak!
Etkinlik Detayları
- Web Sitesi: https://wtmeskisehir.org/
- Meetup: https://www.meetup.com/gdgeskisehir/events/246832831
- Tanıtım Dosyası: WTM '18 (geçmiş etkinlikler ile ilgili bilgi içermektedir.)
- Yer: Öğrenci Merkezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
- Zaman: 24 Mart 2018, Cumartesi
- Saat: 10:00 - 18:00
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