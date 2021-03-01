Word Belgelerini Microsoft Powerpoint Sunumu Olarak Kaydetmek Artık Mümkün

PowerPoint sunumları oluşturmak için saatler harcayan biriyseniz, bu yeni Microsoft Word özelliği sizin için hayat kurtarıcı olabilir. Artık bir Word belgesini, doğrudan Powerpoint sunumu olarak kaydetmeniz mümkün!