Word Belgelerini Microsoft Powerpoint Sunumu Olarak Kaydetmek Artık Mümkün

PowerPoint sunumları oluşturmak için saatler harcayan biriyseniz, bu yeni Microsoft Word özelliği sizin için hayat kurtarıcı olabilir. Artık bir Word belgesini, doğrudan Powerpoint sunumu olarak kaydetmeniz mümkün!

Word için Microroft Powerpoint müjdesi

Yeni bir Office 365 özelliği, yakında kullanıcıların Microsoft Word belgelerini PowerPoint slayt gösterisine dönüştürmesine olanak tanıyacak. Şirketin erken erişim programının üyelerine sunulan yeni Dönüştürme seçeneği, Dosya> Dönüştür menüsü altında Microsoft Word web istemcisi aracılığıyla çalıştırılabiliyor. Bu özellik seçildiğinde, kullanıcıdan bir PowerPoint şablonu seçmesi istenecek ve sunum dosyasını otomatik olarak OneDrive'da oluşturulacak.

Word Belgelerini Powerpoint Sunumu Olarak Kaydetmek Test Ediliyor

Dönüştürme özelliği henüz erken erişim testlerinde olsa da, Microsoft'un bu özelliği yakın gelecekte tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.   

Bu özellik şimdilik yalnızca İngilizce belgelerle ve yalnızca belirli web tarayıcıları kullanıldığında çalışıyor. Artık kullanılmayan Internet Explorer muhtemelen desteklenmeyecek, ancak Dönüştür özelliği Dünya'nın en büyük ikinci web tarayıcısı olan Apple'ın Safari web tarayıcısı ile de uyumlu değil.  

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