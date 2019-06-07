WWDC 2019'da Kaçırmış Olabileceğiniz 9 Şey
Apple'ın iOS 13'ü ve iPadOS'u tanıttığı etkinlikte gözünüzden kaçmış olabilecek bu 9 duyuru da yapıldı!
Geride kalan WWDC 2019, çoğumuzun beklediği işlevleri önümüze getirdi, ancak birçok beklenti de havada kaldı. Apple'ın yıl ortası etkinliği, firmanın cihazları için birçok yeniliğe sahne oldu. Bu yüzden bazı duyuruları kaçırmış olmanız gayet normal.
Etkinliğin gürültüsü artık dindiğine göre Apple'ın tanıtımından seçtiğimiz, kaçırmış olabileceğinizi düşündüğümüz 9 şeyi sizlerle paylaşabiliriz.
1. iTunes Üçe Ayrıldı
iTunes ile ilgili dedikodular gerçeğe dönüştü ve iTunes'un işlevleri, Music, Podcasts ve TV uygulamalarına dağıtıldı. Mevcut medya dosyalarınız korunacak olsa da, müzik satın alma deneyimini değiştiren iTunes'un gidişi biraz üzücü.
2. Mac Pro'ya Tekerlek Takılabiliyor
Yeni Mac Pro, rendeye benzer görünümü ve 5.999 dolarlık başlangıç fiyatıyla (monitör dahil değil) herkesin dikkatini çekmişti. Mac Pro'nun ek bir yeniliği, isteğe bağlı olarak (muhteemelen parayla) tekerlek takmanıza ve ofiste kolayca taşımanıza izin vermesi.
3. Apple Watch'un Artık Yeni Bir Mağazası Var
Apple Watch uygulamaları artık iPhone üzerinden yüklemenize gerek yok. Saatin artık kendine özel, küçük bir App Store'u var.
4. iPad'inizi MacBook'un İkinci Ekranı Olarak Kullanabilirsiniz
Mac işletim sisteminin bir sonraki sürümü macOS Catalina'nın yeni işlevlerinden biri olan Sidecar, iPad'inizi ikinci ekran olarak kullanmanıza izin verecek. Üçüncü parti uygulamalarla bunu yapabiliyordunuz ancak işlevin Apple'dan gelmesi gerçekten güzel.
5. iPadOS, Bellek Çubuklarına İzin Veriyor
Artık USB bellek çubuklarını ve SD kartları Files uygulamasında görebileceksiniz.
6. "Find My" ile Kayıp MacBook Bulma
'Find My iPhone' ve 'Find My Friends' uygulamalarını birleştiren Find My, MacBook'larınızı ve diğer cihazlarınızı açık olmasa bile bulabiliyor. Bunun için Apple cihazlarının Bluetooth işaretçilerinden yardım alınıyor.
7. HomePod'a 100.000 Radyo İstasyonu Erişimi
100.000 radyo istasyonu, akıllı hoparlöre iHeart Radio, TuneIn ve Radio.com üzerinden ulaşacak.
8. "Apple ile Oturum Aç" Spam'dan Koruyor
iOS 13'ün yeni bir işlevi olan "Apple ile Oturum Aç", hizmetlere "Google veya Facebook ile oturum aç" işlevinin benzerini sunuyor. İşlev, eposta adresi gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmıyor; bunun için rastgele bir eposta adresi oluşturuyor.
9. Maps Arayı Kapatıyor
Apple'ın yeni Street View stili işlevi, Google'ınkinden daha iyi görünüyor. Veri olarak olmayabilir ama en azından görsel olarak.
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