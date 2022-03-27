WWE 2K22 İncelemesi

Bir kesim oyun severin her yıl merakla beklediği bir oyun olmuştur WWE serisi. Ancak 2020 yılında geliştirici ekip öyle bir oyun çıkarmıştı ki, serinin fanları gerçekten de büyük bir hüsrana uğramış ve bunu da yorumlarına yansıtmışlardı. Yaşanan bu fecaatin ardından oyunun geliştiricisi Visual Concepts 1 yıl ara verme kararı almış, serinin yayıncı firması 2K ise, WWE serisini 1 yıllığına Saber Interactive'in ellerine emanet etmişti. Saber Interactive, geçtiğimiz yıl seriye farklı bir dokunuşta bulunarak tamamen çizgi film vari bir görsellik anlayışı odağına alarak WWE 2K Battlegrounds'ı çıkartmıştı. Ortaya da fena bir sonuç çıkmamıştı gerçi, ancak yine de seri için beklenen o taze kan değildi. Ve bu yıl Visual Concepts WWE 2K22 ile geri döndü. Peki, WWE 2K22 olmuş mu?
Açıkçası Visual Concepts'e 1 yıllık ara yaramış. WWE 2K22, 2020 yılındaki sürüme göre çok daha oturaklı ve keyif veren bir yapım olurken, 2K20'deki pek çok saçma sapan hata da giderilmiş ve ortaya oynanabilir bir yapım çıkmış. Açıkçası eğlence olarak 2K19 kadar etkili bir yapım olduğunu söylemek mümkün 2K22'nin. Bu anlamda serinin takipçileri keyif alacaklardır kanaatindeyiz.
Oyuna ilk adımınızı attığınızda elbette bir eğitim durağı ile karşılaşıyorsunuz. WWE yıldızı Drew Gulak'tan aldığınız eğitimlerin sonrasında ise artık ringlerin tozunu atmaya hazır ve nazırsınız. Oyunun geliştirici ekibi kontrolleri bir önceki oyuna göre çok daha basit bir şekilde sunarken, kafa karışıklıklarını gidermenin yolunu sonunda bulmuş. Çok daha temiz bir dövüş sisteminin yer aldığı WWE 2K22'ye kolayca adapte oluyorsunuz. Yeni dövüş sistemi sayesinde seri saldırılar yapabiliyor, rakibinizi kolayca kavrayabiliyorsunuz. Hamleleri savuşturmak, bitirici hareketleri yapmak elinizde. Ancak kuşkusuz özel kombolar için oyunda biraz zaman geçirmeniz gerekiyor.
WWE 2K22'de 160'tan fazla güreşçi var ve pek tabii ki yine çok sayıda oyun modu. Dominik Mysterio, The Undertaker, Kane, Shawn Michaels, Eddie Guerrero, Batista, Dolph Ziggler ve Hulk Hogan gibi ünlülerle oynamanız için belli kilitleri açmanız ya da belli miktarda Sanal Para Birimi (VC) kazanmanız gerekiyor. Yer alan güreşçilerin yanı sıra kendi güreşçilerinizi de pek tabii ki yaratabiliyorsunuz.
Son olarak 2020 yılındaki 2K20'de giriş yaptığımız MyCareer modu ise artık yok; adı değişmiş. Onu artık MyRise olarak tanıyacağız. MyRise modunda kadın ya da erkek karakterinizi oluşturuyor, akabinde de kariyer basamaklarını birer ikişer tırmanmaya çalışıyorsunuz. Farklı hikayeler var ve bunu izlemek gerçekten de keyifli oluyor. 0'dan başlamayı sevenlerin uğrak yeri olacaktır.
Eğer ring içinde değil de yönetim kadrosunda olmayı sevenlerdenseniz de bu defa MyGM moduna giriş yapıyorsunuz. Burada hazır GM karakterleri olduğu gibi yine kendi karakterinizi yaratabiliyor ve sonrasında da ekibinizdeki güreşçilerle maçları kazanmaya gayret ederek ününüze ün katıyorsunuz.
Showcase ise Rey Mysterio ile şahane bir hatıralar geçidine ev sahipliği yapıyor. Mysterio'nun şanlı tarihine bu bölümde tanıklık ediyor ve önemli maçları baştan yaşıyorsunuz.
Bir diğer mod da MyFaction. Bu modda da kartlar üzerinden ilerliyor ve 4 kadın ve 4 erkekli bir takım kurmaya çalışıyorsunuz. Bu modda, maçları kazanıp gelen puanlar ile takımınızı geliştirmeniz önemli.
Pek tabii ki bu modların yanı sıra hızlı oyun modları da mevcut durumda. Oyundaki yerleşik güreşçilerden dilediğinizi seçip direkt olarak ringe ışınlanabiliyor ve sandalyeleri fırlatıp merdivenleri rakibinizin sırtında kırmaya başlayabiliyorsunuz.
Oyunun yapay zekası da kesinlikle 2K20'den iyi seviyede. Geliştirici ekip neyi yanlış yaptığını 1 senelik arada bulmuş olacak ki, bu konuyu büyük ölçüde düzeltmeyi başarmışlar. Ancak hala bir şeylerin eksik olduğunu da söylemeliyiz. Visual Concepts'in daha fazla çalışması gerekiyor. Zira hala karakteriniz objelere takılabiliyor, takım arkadaşlarınız size köstek olabiliyor.
Görsellik ise kuşkusuz PlayStation 5'in de gücüyle beraber gayet tatmin edici seviyeye taşınmış durumda. Güreşçilerin modellemeleri olsun, animasyonları olsun fazlasıyla iyi görünüyor. Bu konuda da 2K20'ye kıyasla ilerleme kaydedilmiş durumda. Ancak bir nokta var ki o da can sıkıcı bekleme ekranları. Çok fazla bekleme ekranı var, hal böyle olunca bir süre sonra bezdirebiliyor.
Müzikler ise oyun içindeyken iyi gidiyor, ancak yalnızca 12 adet olması bir süre sonra aynı şarkıları dinlemenize neden oluyor. Özellikle bu tür müziklerden gaz alına bir oyunda bunun çeşitlendirmesi gerekiyordu kanısındayız.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, WWE 2K22, kuşkusuz WWE 2K20'ye göre önemli bir aşama kaydetmiş bir oyun. Daha doğrusu oyun olmayı başarabilmiş, zira WWE 2K20 için bir oyun bile demek pek mümkün değildi doğrusu ki 100 üzerinden 40 puan vermiştik hatırlarsanız. Bu defa ise Visual Concepts dersini daha iyi çalışmış ve en azından seriyi yeniden WWE 2K19 ayarına çıkartmayı başarmış. Dinamikleri, eğlenceli dokusu, geniş güreşçi yelpazesi ve kontrol sisteminin de elden geçirilmesiyle birlikte WWE 2K22 keyif veren bir yapım olmuş. Serinin fanları bu defa severek oynayacaklardır.
CHIP Online Notu: %78
KÜNYE
- Tür: Spor
- Platform: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S/One, PC
- Yayıncı: 2K
- Geliştirici: Visual Concepts
- Web: https://wwe.2k.com
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