Xbox Game Pass, Başlangıçta Neredeyse Bir Felakete Sürükleniyormuş!

Xbox Game Pass'ın ilk düşünüldüğünde, şu ankinden çok daha farklı bir hizmet olarak tasarlandığını biliyor musunuz? Eğer ilk plan hayata geçirilseydi, büyük ihtimalle bir felaket yaşanabilirdi!