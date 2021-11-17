Xbox Game Pass, Başlangıçta Neredeyse Bir Felakete Sürükleniyormuş!

Xbox Game Pass, şu sıralar oyuncular tarafından fazlasıyla rağbet görüyor ve oyun oynamanın en iyi fırsatı olarak lanse ediliyor. Eğer bir Xbox Series X / S, Xbox One veya bir oyun bilgisayarınız varsa, Game Pass abonesi olabiliyor ve bu kitaplıktaki oyunları herhangi ekstra bir ücret ödemeden oynayabiliyorsunuz. Ancak bunun başlangıçta çok farklı bir hizmet olması için tasarlandığını biliyor musunuz?
Zira Xbox Game Pass hizmet konsepti ilk etapta bir oyun kiralama sistemi olarak tasarlanmıştı. Oyun severler bu platforma girerek, oynamak istedikleri oyunu satın almak yerine kiralayabileceklerdi. Neyse ki tam bu karar anında Spotify ve Netflix gibi hizmetler yükseldi de, Microsoft bu karardan dönmenin daha doğru olacağını fark etti.
Oyun kiralama kavramını kısa süre içinde rafa kaldıran Microsoft, şimdilerde bunun ne kadar doğru bir hamle olduğunu görüyor olsa gerek. Zira Forza Horizon 5, ilk haftasında şimdiden 6 milyon oyuncuyu kendine çekmiş ve bunun da Game Pass için önemli bir kilometre taşı halini almış durumda. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Game Pass abonelik sistemi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz...
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