Xbox için özel üyelik planı!
Microsoft, Xbox'a geçmek isteyenler için yeni bir üyelik sistemi düşünüyor!
Eğer Windows Central'ın raporu doğru ise, Xbox ekosistemine giriş yapmak yakında çok daha kolay bir hâle gelebilir. Görünene göre Microsoft, kullanıcılara tüm Xbox özelliklerine erişimi tek bir pakette sunacak yeni bir üyelik hizmeti sunmayı planlıyor.
Hitap edilen şekli ile Xbox All Access (Xbox Tam Erişim) iki yıllık bir antlaşma ile benzer olacak ve Xbox Live Gold ile Game Pass üyeliklerini de sunarken Xbox'ın ödemelerinin yıl geneline yayılmasına imkan tanıyacak. Bu fa temel olarak tüm Xbox deneyimini, online çok oyunculu özellikleri ve giderek büyüyen 100'den fazla oyuna sahip bir kütüphaneyi içermesi anlamına geliyor.
Raporda söylenene göre ayda 22$ ödemek iki üyeliğin avantajlarını ve bir Xbox S kazanmanıza imkan tanıyacak. Eğer bir üst seviyeye geçmek istiyorsanız, ayda 35$ ödeme ile Xbox One X sahibi olabilirsiniz ve bunun da kötü bir anlaşma olduğu söylenemez. 500GB Xbox One S ve iki yıllık Live Gold ve Game Pass üyeliği satın almak Microsoft Store'daki fiyatlar ile 590$ fiyata sahipken, All Access üyeliği ile iki yıla yayılmış bir şekilde sadece 528$ ödemeniz yeterli olacak.
Raporda bu hizmetin başlangıç tarihi (veya gerçek olup olmadığı) hakkında bir bilgi verilmezken, oldukça yakın bir zaman içerisinde sunulması bekleniyor. Microsoft'un geri kalan tüm hizmetlerinde olduğu gibi bu hizmet de öncelikli olarak ABD'li müşteriler için sunulacak ve henüz uluslararası teklifler hakkında bir bilgi verilmiş değil...
Levent Öztürk
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