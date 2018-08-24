Xbox için özel üyelik planı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri