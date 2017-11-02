Xbox One artık ayarlarınızı da kaydedecek...
Xbox One Insider'ları için sunulmakta olan güncelleme ile artık cihaz değiştirmek çok daha kolay olacak!
Eğer bir Xbox One X'e geçmek veya bir arkadaşınızın Xbox One'ında oynamak istiyorsanız, Microsoft işinizi kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Xbıx Insiders için yeni yayınlanan alpha yazılımı, büyük oranda yükleme kolaylığına odaklanıyor.
Şu anki ön izleme sürümü, evinizdeki konsolun sadece kayıtlarını değil, ayarlarını da buluta yüklüyor. Eğer her şeyin tam istediğiniz gibi olmasını istiyorsanız, artık sizin için yeni olan konsolu ayarlamaya zaman harcamanız gerekmeyecek. Ayrıca sisteminiz, TV ve OneGuide ayarlarını da bir dış depolamaya kaydediyor ve Xbox mobile uygulamanız, Xbox One X'iniz ilk güncellemeyi indirirken ayarlamanıza yardımcı oluyor.
Ayrıca bu, oyun hediyelerinin resmi yayımını da belirliyor . Eğer birine hediye vermek istiyorsanız, "çoğu" dijital Xbox One oyununu ve kalıcı ekleri (görev paketleri ve karakterler gibi), Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass'i hediye olarak satın alabiliyorsunuz.
Diğer iyileştirmelerin arasında ise ana ekranda grubunuzda yaşananları görme ve Guide içerisinde yakın zaman önce kullanılan isimler için mini-oyun merkezleri yer alıyor. Bu merkez (hub) içeriğini kontrol etmek için oynadığınız oyundan çıkmanız gerekmiyor. Oyunda başarım elde edemediğiniz için iyi hissetmiyorsanız, bu oyunları herkese açık ve kişisel profillerinizde gizleme seçeneğiniz de var.
Insider'lar için güncelleme "önümüzdeki haftalar içerisinde" yüklenecek. Bu özelliklerin normal güncellemeler ile sunulması için ise daha uzun bir süre geçmesi gerekiyor.
Levent Öztürk
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