Xbox One X Hakkında Merak Ettiklerinizi Konuştuk

Xbox One X lansmanında Microsoft'tan Halil Gökoğlu ile Xbox One X hakkında merak edilenleri konuştuk. İşte video röportajımız ve One X'in getirdikleri

Oynat Xbox One X'i konuştuk Xbox One X lansmanında Microsoft'tan Halil Gökoğlu ile Xbox One X hakkında merak edilenleri konuştuk. İşte video röportajımız ve One X'in getirdikleri

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