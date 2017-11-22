Xbox One X, Sony'nin Evinde "Çakıldı"

Piyasaya çıktığı hemen her ülkede önemli bir satış başarısı yakalayan Xbox One X, sadece bu ülkede aradığını bulamadı!

Xbox One X, Sony'nin Evinde "Çakıldı"

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