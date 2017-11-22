Xbox One X, Sony'nin Evinde "Çakıldı"
Piyasaya çıktığı hemen her ülkede önemli bir satış başarısı yakalayan Xbox One X, sadece bu ülkede aradığını bulamadı!
Bu haftanın başlarında, GfK Chart-Track tarafından yayınlanan veriler sayesinde Xbox One X'in Birleşik Krallık'ta ilk haftasında 67.000 ünite satarak büyük bir başarıya eriştiği duyurulmuştu. Xbox pazarlama lideri Aaron Greenberg, ABD'deki satışların bundan daha da etkileyici olduğunu söylemişti. Ancak Media Create'in konsol için resmi satış sayılarını duyurmasının ardından, Japonya'da ön siparişlerin hızlı bir şekilde tükendiği raporları, aynı hızlı kötüye döndü.
Görünene göre Microsoft'un en son konsolunun satış başarısı Japonya için pek geçerli değil ve ilk hafta içerisinde sadece 1.344 ünite satıldı. Japonya halkının genellikle yerel markaları tercih ettiği düşünülürse bunun büyük bir sürpriz olduğu düşünülemez.
Ancak bu oldukça karamsar tabloya rağmen Xbox lideri Phil Spencer, bu yılın başında yaptığı açıklamayı tekrar ederek ülkeden "vazgeçmeyeceğini" söyledi.
Oyunlara bakıldığında ise Call of Duty WWII'nin yerini şaşırtıcı olmayan bir şekilde Super Mario Odyssey alıyor; Japonya'da ilk sırada. Need for Speed: Payback 20.964 ünite satışı ile çok büyük bir başarı gösteremezken, Sonic markasının son üyesi Sonic Forces ise ucu ucuna ilk 10'a girmeyi başarmış durumda...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın