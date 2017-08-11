Xbox One'a "Ana Ekran Kişiselleştirme" Geliyor!
Microsoft, yeni güncelleme ile birlikte, yıllardır devam eden "karışık ana ekran" sorununu çözmeye çalışacak!
Her ne kadar 2014 yılında piyasaya sürülmesinin üzerinden çok vakit geçmiş olsa da, Microsoft halen Xbox One ile özdeşleşmiş dağınık Ana Ekran'ı temizlemeye çalışıyor. Bu çabasının son örneği olarak da şirket, kişiselleştirilebilen bir Ana Ekran seçeneği sunan yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
Şu anda Xbox'ın Insider programı üyeleri için sunulmakta olan bu güncelleme Alpha Ring seviyesinde başlıyor ve bu güncellenmiş ana ekran, en son oynadığınız oyuna ilk menüden ulaşmanızı sağlamanın yanı sıra, en sevdiğiniz oyunlar ve arkadaşlarınız için de kısa yollar oluşturmanıza imkan tanıyor.
Ana Ekran menüsünün yanı sıra Topluluk ekranı - kullanıcıların videolarını, başarılarını ve diğer şeyleri paylaştıkları alan - da yenileniyor. Kenarda hızlı erişim için kullanılan Rehber çubuğu da daha hızlı kullanım için düzenlenmiş durumda.
Ayrıca bu güncellemeden faydalananlar sadece Xbox sahipleri olmayacak. Windows 10 kullanıcıları da tekrar tasarlanmış bir Oyun Çubuğuna sahip olacak ve bu çubuk aracılığı ile konsol ve PC oyuncuları oyun içerisindeyken hızlı bir şekilde yayın özelliklerine ulaşabilecek...
Levent Öztürk
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