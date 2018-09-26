Xbox One'ın Klavye ve Fare Desteği Kesinleşti!
Dedikodular doğru çıktı ve Microsoft, Xbox One'a fare ve klavye desteği ekleyeceğini duyurdu!
Xbox One sahipleri sonunda beklediğine kavuşuyor. Microsoft'un oyun konsolu, yakında belirli oyunlarda fare ve klavye desteği sunmaya başlayacak.
Xbox One'a fare ve klavye desteği geleceği söylentileri, ilk olarak Haziran'da ortaya çıkmıştı. Yenilik, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Xbox Insider programı üyelerine açılacak. İşlev kullanılır hale geldiğinde onu kullanıp kullanmamak, geliştiricilerin elinde olacak. Yani her oyunu fare ve klavyeyle oynamanız mümkün olmayacak.
Microsoft'un açıklamasına göre fare ve klavye desteği sunacak ilk oyunlardan biri, Warframe olacak. Ücretsiz oyunu Xbox kontrolüyle oynamak yeterince heyecanlı, ancak farenin isabetiyle daha çok eğleneceksiniz.
??WAITING FOR SOMETHING EPIC?
Be sure to tune in to the November edition of #InsideXbox to find out what's on the horizon.
#Xbox #Razer ???? pic.twitter.com/D1ZiuMWl4R— R ? Z ? R (@Razer) 25 Eylül 2018
Firma, konsolun çoğu fare ve klavyeyi destekleyeceğini, Razer ile ortak çalışarak "sınıfının en iyisi" donanımı üreteceklerini söylüyor. Razer'ın tweet'ini yukarıda görebilirsiniz.
Bu hamlenin PC oyuncularından bir bölümü Xbox'a çekip çekmeyeceği merak konusu. Bazı oyuncuların fare ve klavyeyle oynamayı sevdiği için konsoldan uzak durduğunu biliyoruz. Microsoft, bu yeni işlevle ilgili daha fazla bilgiyi ve yeni donanımlarını 10 Kasım'da paylaşacak.
Zeynel A. Öztürk
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