Xbox Onesie, Yeni Bir Renkle Geri Dönüyor!

Reklam ürünü olarak geliştirilen ama gördüğü ilgi sonrasında sınırlı sayıda da olsa satışa sunulan Xbox Onesie, geri dönmeye hazırlanıyor!

07 Aralık 2019 20:00

Levent Öztürk