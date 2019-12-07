Xbox Onesie, Yeni Bir Renkle Geri Dönüyor!

Reklam ürünü olarak geliştirilen ama gördüğü ilgi sonrasında sınırlı sayıda da olsa satışa sunulan Xbox Onesie, geri dönmeye hazırlanıyor!

  • Levent Öztürk
Xbox Onesie geri dönüyor!
Xbox

2016 yılında Microsoft, Xbox Onesie ürününü tanıtmıştı ancak bu ürün sadece Xbox One S tanıtımına ait bir reklam ürünüydü. Xbox Onesie'yi, Xbox gamepad'i, TV kumandası ve hatta cep telefonu için ayrı ayrı cepleri olan bir tulum olarak tanımlamak mümkün. Bu ürün o kadar beğenildi ki, firma ürünü satışa çıkarmak zorunda kaldı. Ne yazık ki sınırlı sayıda üretilmişti ve o yüzden pek çok noktada bulunmuyordu. İyi haber ise, Xbox Onesie'nin veya resmi adıyla Xbox Union Suit'in geri dönüyor olması.

Dahası, bu sefer yeni bir renk ile geri dönüyor. Yeni sürüm siyah ağırlıklıyken Xbox yeşili çizgileri bulunuyor.

Xbox Twitter

Henüz çok fazla detay yok ve eğer siz de bir tane almak istiyorsanız hızlı olmanız gerekecek çünkü bu da sınırlı üretim olarak gözüküyor. Fiyatlandırma için bir bilgi bulunmasa da bir önceki Xbox Onesie 74,99 dolar fiyatına sahipti ve bunun da benzer bir fiyata sahip olacağı tahmin edilebilir.

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