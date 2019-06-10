Xbox Project Scarlett'ten Yepyeni Bilgiler
Yeni nesil "Xbox Two"nun teknik özellikleriyle tam bir canavar olacağı ve hangi oyunlarla geleceği E3'te ortaya çıktı!
Yola çıkan yeni Xbox, "Project Scarlett" kod adıyla geliyor. Microsoft tarafından E3 2019'da duyurulan konsol, güç bakımından tam bir canavar olacak.
Xbox'un başındaki Phil Spencer, "bir konsol, sadece tek bir şey için inşa ve optimize edilmelidir - oyunlar" diyerek firmanın kendini en iyi oyun konsolunu üretmeye adadığını gösteriyor. Spencer, "Xbox takımı olarak size keşfedecek en iyi oyunları sunmaya kararlıyız" diyor şöyle devam ediyor;
"Oyunlar ve oyuncular, dünyada büyük bir birleştirici güç olabilirler."
Xbox Project Scarlett, AMD'in özel yapım bileşenleri ve SSD sürücüsüyle çok güçlü bir oyun makinesi olacak gibi görünüyor. Xbox Project Scarlett'in henüz nasıl görüneceğini ve hatta son adının Xbox Two olup olmayacağını bilmiyoruz. Ancak donanım olarak AMD'nin Zen 2 ve Navi mimarisinden faydalanacağı biliniyor. Xbox Project Scarlett, Xbox One X'ten dört kat daha güçlü olacak ve oyunları 120Hz tazeleme hızında, 8K çözünürlüğüne kadar çalıştırabilecek. Cihaz gerçek zamanlı ışın izlemeyi de destekleyecek.
Cihazda RAM olarak GDDR6 kullanılacak. Bunun yanında standart olarak gelecek olan SSD, sistemin sanal RAM'i olarak da kullanılacak.
Şu an ön siparişe sunulmuş olan Xbox Elite Wireless Controller Series 2, bu konsolun kontrolü haline gelebilir. Bu belki abartılı bir hayal gibi görünebilir ancak Microsoft'un kullandığı sözcükler sonrasında daha azını beklemiyoruz. Oyun Halo Infinite ile çıkacak ve platform, geriye yönelik uyumlu olacak. Yani Xbox One, Xbox 360 ve hatta ilk nesil Xbox oyunlarını oynayabileceksiniz.
Xbox Project Scarlett'in 2020'nin "tatil" döneminde satışa sunulması bekleniyor. Cihazın gerçek adı ve çıkış tarihi hakkında daha net bilgileri önümüzdeki günlerde öğrenmeyi umuyoruz. Bu arada Anaconda ve Lockhart adında iki Xbox konsoluyla ilgili söylentiler olduğunu da hatırlatalım. Bunlardan biri muhtemelen üst seviye bir konsol iken (muhtemelen bu konsol), diğeri akışa dayanan, uygun fiyatlı bir konsol olabilir. Kesin olan, Microsoft'un Sony PlayStation 5'i tahta oturmamakta kararlı olduğu.
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