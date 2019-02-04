Xbox Scarlett Ayrı Grafik İşlem Birimi Taşıyabilir
Söylentiler doğru ise Microsoft'un bir sonraki nesil oyun konsolu, ciddi bir grafik işlem gücü ile gelebilir.
- Doğan Kürşat Aktaş
Oyun konsolları için yeni nesil dedikoduları hızla yayılmaya devam ederken, Xbox adına ilginç bir iddia, Reddit'ten geldi. Microsoft'un bir sonraki neslini temsil edecek olan Xbox Scarlett, üstün grafik performansı ile Sony PlayStation başta olmak üzere grafik gücü konusunda rakiplerine deyim yerindeyse toz yutturabilir.
Reddit üzerinde ortaya çıkan bir gönderi, Microsoft'un yeni nesil konsolunun Arcturus 12 GPU ile sayısı 64'ü bulan "Arcturus Engines" bünyesinde 4.096 GPU çekirdeği taşıyacağını öne sürüyor. Bu, 4K oyun deneyimini destekleyen Xbox One X konsolunda bulunan ve 2.560 GPU çekirdeği taşıyan Scorpio grafik işlemci ile karşılaştırıldığında grafik performansında dev bir sıçrama yaşanacağının habercisi.
Dahası, PCGamesN'in tahminlerine göre Arcturus grafik işlem biriminin fiziksel boyutları ve karmaşık yapısı sebebiyle ayrı bir grafik işlem birimi olarak iş görmesi söz konusu olabilir. Bu teori akla oldukça yatkın zira AMD'nin en küçük 7nm üretim sürecine sahip GPU mimarisini taşıyan Radeon VII, 3.840 akış işlemcisini fiziksel boyutu oldukça büyük bir işlemci bloğuna ancak sığdırabiliyor.
Spekülasyonlar bununla da sınırlı değil. Yeni nesil Xbox konsolu ayrıca 7nm sürece sahip Zen 2 CPU çekirdeklerine de sahip olabilir. Eğer bu iddia da doğru ise tamamen 7nm üretim teknolojisine sahip işlemci ve grafik birimini taşıyan ve bu sebeple oldukça karmaşık yapıda ve pahalı bir üretim maliyetine sahip olacak bir konsol ile karşı karşıya olabiliriz.
Elbette ki söz konusu senaryolar oldukça spekülatif olsa da söz konusu potansiyel gelişmeler E3 2019 için oldukça heyecan verici bir tabloyu çiziyor. Oyun dünyasını yakından ilgilendiren bu etkinliğe ve Xbox Scarlett veya Xbox Two isimlerinden birini alabilecek yeni nesil Microsoft konsoluna dair daha fazla detayın ortaya çıkmasını heyecanla bekliyoruz.
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