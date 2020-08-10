Xbox Series S'ten Oyun Kolu Sızıntısı

Xbox Series S'ten gelen oyun kolu sızıntısı, Microsoft'un uygun fiyatlı Xbox modelinin varlığını adeta doğruladı!

Xbox Series S'ten Oyun Kolu Sızıntısı

Xbox Series S'in oyun kontrolü, Twitter kullanıcısı @zakk_exe sayesinde kutusuyla birlikte göründü. Böylece Series S'in varlığı bir bakıma doğrulanmış oldu.

Bir satış sitesinden alındığı söylenen resimlerde Microsoft'un merak edilen oyun konsolunun oyun kolunu görebiliyoruz. Kutunun yanında yazanlara göre oyun denetimi, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10'lu PC'ler, Android ve iOS için destek sunuyor.

Xbox Series S, daha etkileyici özelliklere sahip olan Xbox Series X'in uygun fiyatlı bir sürümü olacak. Cihaz muhtemelen 1440p çözünürlüğünü ve 60fps'yi hedefleyecek ve Xbox One S'e benzer şekilde beyaz tasarımla gelecek.

Birçok sızıntıya rağmen Microsoft, henüz Xbox Series S'e ilişkin bir ipucu vermedi. Xbox Series X muhtemelen pahalı bir konsol olacak, bu yüzden uygun fiyatlı bir Series S, Xbox ekosistemine daha çok oyuncu kazandırabilir.

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Xbox Series S'ten Oyun Kolu Sızıntısı

 

 