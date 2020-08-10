iPhone 12'nin Ekranı Hayal Kırıklığı Yaratabilir

Yeni bir dedikoduya göre iPhone 12 serisinin ekranı, önceki iddialarda söylenen bu önemli teknolojiyi kullanmayacak

iPhone 12'nin Ekranı O Kadar da Müthiş Olmayabilir

iPhone 12'nin birçok yönden en üst seviyede olmasını bekliyor olabilirsiniz ancak Apple, yeni bir dedikoduya göre ekran konusunda bir adım geriden gelecek.

Bugüne kadarki sızıntılar, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ın 120Hz tazeleme oranı sunacağını söylüyordu. 120Hz ekranlar, arayüzde kaydırırken, bunun yanında oyun ve videolarda daha akıcı görünebiliyor. Ancak DSCC analisti Ross Young'a göre iPhone 12 serisinde 120Hz ekrana sahip bir telefon olmayacak. Young'a göre bunun nedeni, iPhone 12'nin 120Hz ekranı besleyecek kapasiteye sahip olmaması.

Şu sıralar 120Hz'i geçen Asus ROG Phone 3, hatta fiyatı çok daha uygun olan 90Hz teknolojisine sahip OnePlus Nord gibi telefonları piyasada görmek mümkün.

iPhone 12'nin en az birkaç hafta erteleneceğini öğrenmiştik. Dolayısıyla bu sene iPhone 12'yi almayı planlayanlar, ekimi beklemek zorunda kalabilir.

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