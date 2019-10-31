Xiaomi, 108 MP Kameralı Telefonunu İçin Hazır!
Xiaomi, 108 MP çözünürlük sunan kameraya sahip akıllı telefonu Mi Note 10 için günleri saymaya başladı!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefonlar arasında megapiksel savaşları tam hız sürüyor. Sürekli artan sayılar, büyüyen mercekler ve çoğalan kameralar ile beraber artık akıllı telefonlarda yer alan kameralar, fotoğrafçılık alanında önemli bir yere sahip. Bir dönem odağına "daha büyük ekran" ve "daha yüksek performans" konularını alan akıllı telefon üreticileri, şimdi "daha iyi kamera" konusunu işliyorlar. Xiaomi de ardı arkasına tanıttığı telefonlarda bunu gösteren markalardan. Çinli şirketin yeni telefonu ise tam 108 MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapacak. Hatta daha fazlası, tam 5 kameraya...
"Dünyanın ilk 108MP'lik 5 kameralı akıllı telefonu" olarak duyurulan Xiaomi Mi Note 10, kamera konusunda çok iddialı duruyor. Daha önce (bu yılın başında) ilk 5 kameralı telefonu Nokia'dan görmüş, ancak 5 x 12 MP kameralı Nokia 9 PureView Türkiye'ye hiç gelmemişti.
Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) October 28, 2019
Xiaomi'nin 108 MP'lik 5 kameralı telefonu Xiaomi Mi Note 10'u 5 Kasım'da tanıtması bekleniyor. 5x optik zum ve 50x dijital zum sunacağı da açıklanan Xiaomi Mi Note 10, bakalım ne gibi yenilikler getirecek. Şimdi gözler 5 Kasım'daki etkinliğe çevrilmiş durumda.
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