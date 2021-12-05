Samsung, Galaxy S22 Serisinin Satışı ile Tarih Yazmak İstiyor!

Samsung, Galaxy S22 telefonlarının çok fazla satmasını bekliyor...

  • Levent Öztürk
Samsung, Galaxy S22 ile Tarih Yazmak İstiyor!

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