Samsung, Galaxy S22 Serisinin Satışı ile Tarih Yazmak İstiyor!

Samsung'un Galaxy S serisi, iyi satsa da son birkaç yıldır çok etkileyici bir satış görmedi. Ama Koreli şirket, önümüzdeki yıl Galaxy S22 serisi ile bu durumun değişeceğini umuyor ve bu kez hedefi büyük tutuyor.
TheElec'in haberine göre Samsung, küresel akıllı telefon pazar payının gelecek yıl yaklaşık %22'ye ulaşmasını bekliyor. Bu da satışlarının 390 milyonu adede ulaşması anlamına geliyor. Bu 390 milyon birimin detaylarına bakıldığında ise, Güney Koreli firma, Galaxy S22 serisinin 33 milyon birimi oluşturmasını bekliyor.
Detaya girdiğimizde ise, Samsung'un dünya çapında 14 milyon Galaxy S22, 8 milyon Galaxy S22+ ve 11 milyon Galaxy S22 Ultra satmayı hedeflediğini görüyoruz. Diğer ürünleri için şirket, 267 milyon Galaxy A23 ve Galaxy A33 ünitesi ve 92 milyon Galaxy A53 ve Galaxy A73 satmayı bekliyor.
Şirketin, satışlarını artırmak için pazarlama stratejilerini geliştirmeyi ve aynı fiyata daha fazla renk ve özellik sunmayı planladığı da konuşulanlar arasında.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın