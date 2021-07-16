Xiaomi 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

Xiaomi, sürdürülebilir bir dünya inşa etme taahhüdünü yeniden teyit etti.

Xiaomi 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

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