Kedilere Getirilen Sokağa Çıkma Yasağı, Tartışmaları da Yanında Getirdi!

Avusturalya'da bir şehirde kedilere sokağa çıkma yasağı uygulanması düşünülüyor. Bu şaşırtıcı kararın nedeni ve beraberinde yaşanan tartışmalar haberimizde...

Kedilere sokağa çıkma yasağı geldi

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