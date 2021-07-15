Kedilere Getirilen Sokağa Çıkma Yasağı, Tartışmaları da Yanında Getirdi!

Kediler için uygulanacak olan bir sokağa çıkma yasağı, Avustralya'da, Melbourne'ün doğu banliyösünde korumacılar ve evcil hayvan sahipleri arasında tartışma başlattı.
Knox Şehri, Ekim 2021'den itibaren evcil hayvan sahiplerini kedilerini evlerinde tutmaya zorlayacak bir "24 saatlik kedi sokağa çıkma yasağı" uygulamaya hazırlanıyor. Konsey, dolaşan kedilerin toplanabileceğini ve sahiplerine para cezalarının verilebileceğini söyledi.
Sokağa çıkma yasağının ana amaçlarından biri, kediler tarafından avlanan vahşi hayvanların sayısını kontrol altına almak gibi gözüküyor. Şaşırtıcı olsa da, kediler, yüzde 32'lik bir başarı oranıyla avlarını yakalayan dünyadaki en başarılı yırtıcı hayvanlar arasında. Kedilerin her gün Avustralya'da 3,1 milyondan fazla memeliyi, 1,8 milyon sürüngeni ve 1,3 milyon kuşu öldürdüğü tahmin ediliyor ve bu da yılda yaklaşık 1,5 milyar yerli hayvan ölümüne denk geliyor.
Belediye Başkanı Lisa Cooper yaptığı açıklamada, "dolaşıma izin verildiğinde, kedilerin hastalık ve yaralanma riski çok daha yüksek. Kedileri sahiplerinin mülkünde tutulmaları aynı zamanda vahşi yaşamı da korur ve komşularına ve evcil hayvanlarına rahatsızlık vermelerini önler."
Belediye, neredeyse yarısı kedi sahibi olan 720 yerel sakinle bir anket yaptı ve yüzde 86'sı sokağa çıkma yasağını desteklerken, gece sokağa çıkma yasağı yerine 24 saatlik sokağa çıkma yasağı daha fazla tercih edildi.
Ancak bazı evcil hayvan sahipleri bu plandan memnun değil. Şu anda yaklaşık 2.500 imzaya sahip çevrimiçi bir dilekçe, Knox Konseyi'nden kedi karantinası getirme kararını gözden geçirmesini istedi. Muhalifler, bunun sadece dışarıya alışkın kediler için stres ve endişe yaratacağını iddia etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda planın verilerle desteklenmediğini ve yerel topluluğa yeterince danışılmadığını da iddia ediyorlar. Dahası, vahşi hayvanların öldürülmesinin çoğundan evcil kedilerin değil, vahşi kedilerin sorumlu olmasından dolayı bazıları kedileri ev hapsinde tutmanın yerel biyoçeşitliliği korumanın en etkili yolu olup olmadığından şüphe duyuyor.
Dilekçede "öngörü eksikliği... Acımasız ve yerel vahşi yaşam için faydalı olacağına dair hiçbir veri yok. Sıçanlar ve tilkiler vahşi hayata kedilerden daha fazla zarar verir. İyi beslenmiş ve iyi bakılmış kediler yerel vahşi yaşamı rahatsız etmezler ve bunu yapanlar, gündüz sokağa çıkma yasağını gereksiz kılan gece avcılarıdır" deniyor.
Aslında Knox şehri, Avustralya'da böyle bir önlem alan ilk konsey değil. Victoria'daki bir yerel yönetim bölgesi olan Yarra Ranges Council, daha önce 7/24 kedi sokağa çıkma yasağı getirmişti. Tıpkı Knox'ta olduğu gibi, bu karar tartışmalara sebep oldu. Kedi sahipleri ve çevreciler arasındaki savaşın yakın zamanda azalması pek olası değil, ancak dünyanın diğer bölgelerinin de bu fikrin gündeme alınmaya başladığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta, bir hayvan iyiliği grubu olan Ottawa Humane Society'nin Başkanı ve CEO'su, Kanada'nın Ottawa şehrinde 24 saatlik bir "kedi sokağa çıkma yasağı" çağrısında bulundu...
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