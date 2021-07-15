Kedilere Getirilen Sokağa Çıkma Yasağı, Tartışmaları da Yanında Getirdi!

Avusturalya'da bir şehirde kedilere sokağa çıkma yasağı uygulanması düşünülüyor. Bu şaşırtıcı kararın nedeni ve beraberinde yaşanan tartışmalar haberimizde...