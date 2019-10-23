Xiaomi, 5G Telefon "Yağdıracak"
Telefon üreticilerinin çoğu 5G konusunda acele etmese de Çinli dev Xiaomi, 2020 için çok büyük ve iddialı bir söz verdi!
Gelecek sene, 5G altyapısının genişlemesi ve yeni cihazların gelişiyle tam anlamıyla 5G'nin senesi olacak. Bu kapsamda Xiaomi, 2020 için 10'dan fazla 5G destekli telefon tanıtmayı planlıyor.
Reuters'a göre Xiaomi Corp CEO'su Lei Jun, bu duyuruyu Çin'deki Dünya İnternet Konferansı'nda yaptı. Firma, bu kararı Xiaomi Mi 9 Pro'nun beklentileri aşmasının ardından aldığını söylüyor. Xiaomi'ye göre sektörde 4G'nin 2020'de satmayacağına dair bir korku var, dolayısıyla 5G'ye geçişten kaçış yok.
Xiaomi, uygun fiyatlı sayılabilecek Mi Mix 3 5G ile ilk 5G'li telefonu üreten firmalardan bir tanesi. Samsung'un da 2019'da ürettiği 5G destekli telefonlar var; Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy Fold'un 5G sürümleri bulunuyor. Tabi Samsung Galaxy A90 5G'yi de atlamamak gerek.
Diğer üreticilerin ise 5G'den uzak kalmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Yeni Google Pixel 4'ün 5G sürümünden ses olmadığı gibi, Apple'ın Eylül 2020'den önce iPhone'a 5G desteği eklemesi beklenmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın