Xiaomi, Açık Kaynaklı Robot CyberDog'u Tanıttı

Xiaomi, biyolojik dünyadan ilham alınarak geliştirilen yeni dört bacaklı robotu CyberDog ile geleceğin teknolojisini keşfetme konusunda cesur bir adım daha attı. CyberDog, Xiaomi'nin mühendislik becerisinin doruk noktasını temsil ediyor ve açık kaynak olmasıyla var olan geliştiricilerin üzerinde geliştirmeler yapabilmesini sağlamaya odaklanıyor.