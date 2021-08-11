İki Devden Ortak Dava: Amazon ve GoPro, Sahte Ürünlere Savaş Açtı!

Amazon ve GoPro, Amazon'da sahte GroPro ürünleri sattıklarını iddia ettikleri bir grup Çinli vatandaş ve işletmeye karşı ortak dava açtı. İki şirket, iddianamede, dolandırıcıların GoPro'nun en popüler aksesuarlarından bazılarının bire bir taklitlerini ürettiği ve kullanıcıları kandırmak için bunları GoPro markası ile sattıklarını söylüyor.
Sahtecilerin taklit ettikleri ürünler arasında GoPro'nun ünlü olan "3-Way" ve "The Handler" kulpları yer alıyor. Taklitleri, gerçek GoPro muadilleri ile aralarındaki ince farklardan dolayı tespit etmek çok zor. Örneğin, bazılarında gözle görülür tek fark, tutaçlardaki minik renk farklılıkları.
Amazon'un kısa süre önce kurulan Sahtekarlık Suçları biriminin direktörü Kebharu Smith, "Sahteciler mağazamızda satış yapmaya çalıştığında, yalnızca GoPro gibi şirketlerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicileri yanıltıyor ve Amazon'un orijinal ürünler satma itibarını da zedeliyor" diyor.
Amazon ve GoPro, sahte mal satmak için platformu kullanan dolandırıcılara karşı yasal işlem başlatan ilk şirketler de değil. 2016'da Apple, Amazon'da satılan Lightning kablolarının ve şarj cihazlarının yaklaşık yüzde 90'ının sahte olduğunu iddia etmişti.
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