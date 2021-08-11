Kapaklı Telefonu Katlanabilir Ekranla Birleştiren Galaxy Z Flip3 Tanıtıldı!

Samsung'un kapaklı telefonları katlanabilir bir ekranla hayatımıza yeniden soktuğu Z Flip modeli, şirket açısından önemli bir başarı olmuştu. İşte o telefonun yeni sürümü olan Galaxy Z Flip3, bugün düzenlenen Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.
Krem, yeşil, lavanta, Phantom Siyahı, gri, beyaz ve pembe gibi oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip olan telefonun en çok dikkat çeken yanı tabii ki tasarımı. Telefon açık haldeyken karşımıza çıkan katlanabilir ekran 6.7 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2X ekran özelliklerine sahip ve 2.640 x 1.080 piksel çözünürlük sunuyor. Galaxy Z Fold3'te olduğu gibi, Galaxy Z Flip3'te de bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ayrıca yine Z Fold3'te karşımıza çıkan Armor alüminyum çerçeve, bu telefonda da kendine yer bulmuş durumda ve sağlamlığı arttırıyor.
Galaxy Z Flip3'ün arka ekranı ise 1.9 inç büyüklüğünde, AMOLED ekran özelliklerine sahip ve sadece 260 x 512 çözünürlükle geliyor.
Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleri
Kutusundan Android 11 ile çıkacak olan Galaxy Z Flip3'te kullanılan yonga seti Qualcomm Snapdragon 888. Telefonda bulunan RAM miktarı ise 8GB. 128 ve 256GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneği ile satışa sunulacak olan Galaxy Z Flip3'te artırılabilir hafıza ne yazık ki bulunmuyor.
Arkada bulunan ikili kamera sistemini oluşturan lensler 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ön kamerada ise bu çözünürlük 10 megapiksele düşüyor.
IPX8 sertifikasına sahip olan Galaxy Z Flip3, böylece Galaxy Z Fold3 ile birlikte suya ve toza dayanıklı ilk katlanabilir telefonlardan biri olmayı başarıyor. Samsung'un telefona yerleştirdiği bataryanın kapasitesi ise 3.300mAh.
Galaxy Z Flip3'ün tüm detaylarını anlattığımız detaylı ön incelemesine önümüzdeki dakikalarda yine CHIP Online'dan ulaşabilirsiniz...
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