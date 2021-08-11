Kapaklı Telefonu Katlanabilir Ekranla Birleştiren Galaxy Z Flip3 Tanıtıldı!

Samsung'un kapaklı telefonları katlanabilir bir ekranla birlikte geri getirdiği Galaxy Z Flip'in yeni sürümü, yani Galaxy Z Flip3 resmi olarak tanıtıldı. Galaxy Z Flip3 teknik özellikleri ve fazlası haberimizde...

Kapaklı Telefonu Katlanabilir Ekranla Birleştiren Galaxy Z Flip3 Tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Keenetic Hero DSL AC1300 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Çalıştığınız Ortamda Monitör Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?
Japonya'da Koronavirüs Skandalı: Lambda Varyantını Gizlediler mi?
Xiaomi'nin Ekran Altı Kameralı Yeni Telefonu Mi Mix 4 Tanıtıldı!
HarmonyOS'li HUAWEI WATCH 3 Pro Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Gerçek Bir Jurassic Park Kurma Girişimine Büyük Tepkiler Geliyor!

 

 