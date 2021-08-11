Kapaklı Telefonu Katlanabilir Ekranla Birleştiren Galaxy Z Flip3 Tanıtıldı!

Samsung'un kapaklı telefonları katlanabilir bir ekranla birlikte geri getirdiği Galaxy Z Flip'in yeni sürümü, yani Galaxy Z Flip3 resmi olarak tanıtıldı. Galaxy Z Flip3 teknik özellikleri ve fazlası haberimizde...