Xiaomi, Android Oreo'lu Redmi Go'yu Tanıttı!
Xiaomi, Android'in hafif sürümüyle çalışan telefonu Redmi Go'yu tanıttı!
Xiaomi, Google'ın giriş seviyesi telefonlar için optimize ettiği Android Go'yu kullanan ilk telefonunu tanıttı. Redmi Go, firma tarafından Twitter'da duyuruldu, ancak ilginç biçimde fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.
Android 8.1 Oreo'nun Go sürümüyle çalışan telefon, 5 inç'lik 16:9 HD ekranla gelecek. Snapdragon 425 yonga setini kullanan cihazın yalnızca 1GB RAM'i ve genişletilebilen 8GB depolama alanı bulunuyor. 8 MP arka kamerası bulunan cihazın önünde 5 MP'lik bir kamera var. 3.000mAh kapasiteli pilin bu seviyedeki bir telefon için iyi olduğu söylenebilir.
Telefonun çift SIM kart desteği de bulunuyor. Dilerseniz, microSD kart slotunu ikinci SIM kartı slotu olarak kullanabiliyorsunuz.
Redmi Go'nun fiyatı henüz bilinmiyor ancak bazı dedikodulara göre 90 dolar seviyesinde, yani gayet makul bir seviyede olacak.
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