Xiaomi, Apple'ı En Güçlü Olduğu Alanda Geçerek Şov Yapmaya Devam Ediyor!

Xiaomi rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Akıllı telefonlar pazarında Avrupa'da Samsung'u bile geride bırakarak liderliği ele geçiren Çinli dev, Dünya çapında da Apple'ı geçerek ikinci sıraya yükselmişti. Şirket şimdi de Dünya çapında bir numaralı giyilebilir cihaz satıcısı haline de geldi.
Pazar analiz firması Canalys'in verilerine göre Xiaomi, bu yılın ikinci çeyreğinde Apple'ı hem sevk edilen birimler hem de pazar payı açısından ikinci sıraya itti. Son durumda pazar payları yüzde 19,6 ve yüzde 19,3 şeklinde oluştu. Birinci ve ikinci ile üçüncü arasında büyük fark var. Üçüncü sırada Huawei geliyor, ancak onun pazar payı sadece yüzde 9,2. Bu üçlüyü yüzde 7,3 ile Fitbit ve yüzde 6,1 ile Samsung izliyor.
Apple, pazarda ikinci sıraya düşmekten çok fazla rahatsız olmuşa benzemiyor. Zira Apple'ın rakamlarının büyük kısmını Apple Watch oluşturuyor ve bunlar giyilebilir alanında fitness izleyici ve bileklik gibi bileşenlerle yer alan Xiaomi'den çok farklı. Xiaomi aynı zamanda Redmi ve Huami firmalarının da sahibi. Bu iki firma Amazfit ve Zepp markalarını üretiyor ve bunlar da Xiaomi'nin rakamlarının yükselmesine yardım ediyor. Akıllı saat alanında Apple her zaman olduğu gibi açık ara liderliğini sürdürüyor.
Burada sıralama yüzde 31,1 ile Apple, yüzde 18,9 ile Huawei, yüzde 9,8 ile Garmin ve yüzde 5,2 ile Samsung ile oluşuyor. Bu alanda Xiaomi yüzde 2,1 ile beşinci sırada yer alıyor.
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