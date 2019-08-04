Xiaomi Ceplere Huawei Özelliği!

Huawei'nin Mate 20 Pro ile başlattığı akıma, görünüşe göre Xiaomi de ayak uydurabilir!

Xiaomi'ler Ters Kablosuz Şarj İşlevi Sunabilir

İlk olarak Huawei Mate 20 Pro'da gördüğümüz "ters şarj" işlevi, daha sonra Samsung gibi diğer telefon üreticileri tarafından da kullanıldı. Telefonu kullanarak diğer telefonları ve cihazları şarj etmenizi sağlayan bu işlev, bir iddiaya göre yakında Apple'ın beklenen iPhone'larında da kullanılacaktı.

Şimdi ise Xiaomi'nin en son MIUI yazılımında yapılan incelemeler, kablosuz ters şarja yönelik referansları ortaya çıkardı. XDA Developers'a göre bu referanslar, sadece Çin'de yayınlanan yeni beta yapılarında bulunuyor.

İşlevin basit bir ayar yoluyla diğer cihazları şarj etmenize olanak tanıdığı anlaşılıyor. Keşfedilen referanslardan bir diğerinde ise ters kablosuz şarjı, başlamaması halinde 90 saniye içinde kapatmaya yönelik bir ayardan bahsediliyor. Bu ayar, gereksiz güç harcanmasının önüne geçmeye yönelik bir ayar gibi görünüyor.

Xiaomi'nin kablosuz şarjı destekleyen Mi Mix 2s ve Mi 9 gibi telefonları var. Firmanın ters kablosuz şarj desteği sunacak ilk telefonu ise Mi Mix 4 olacak gibi görünüyor.

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